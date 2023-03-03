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بطولة الإمارات للتزلج على الماء تنطلق في أبوظبي

بطولة الإمارات للتزلج على الماء تنطلق في أبوظبي
3 مارس 2023 23:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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سجل عدد المتسابقين في الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، والمقرر أن تطلق السبت، رقماً قياسياً، بوصول العدد إلى 85 متسابقاً من مختلف دول العالم، لتكون المرة الأولى التي يحضر من خلالها هذا العدد الضخم في المسابقة المحلية.
وشهدت البطولة تسجيل متسابقين من الإمارات، أوكرانيا، فرنسا، الأردن، بريطانيا، مصر، كندا، اليونان، السعودية، بلغاريا، بيلاروسيا، قبرص، كرواتيا، الهند، أميركا، قيرغيزستان، وكولومبيا.
وتأتي البطولة التي تقام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مدار يومين، لأن تكون الأقوى على مستوى المنطقة، بعد بطولة العالم للتزلج على الماء، خاصة مع التعدد الكبير للجنسيات المشاركة عبر السباق، وأيضاً الإقبال على المشاركة من مختلف دول العالم، حتى تسجل البطولة حضوراً قوياً على المستوى الفني، وأيضاً تعدد الفئات التي وصلت إلى 9 فئات متنوعة عبر البطولة.
وتنطلق البطولة، والتي يشرف عليها ممثلون من الاتحاد الدولي للتزلج على الماء اليوم مع التصفيات الأولى والتمهيدية، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء، ثم تنطلق المرحلة الثانية والختامية للمتأهلين في اليوم الثاني «الأحد»، والنهائي لكل فئة، حيث يتم تكريم الفائزين في ختام التحدي لاحقاً، ومع إسدال الستار على كل الفئات.
وتعد منافسات التزلج على الماء من الرياضات الحديثة، والتي تلقى حضوراً ورواجاً كبيراً على المستوى العالمي، واستضافت أبوظبي عام 2019 بطولة العالم للتزلج على الماء، والتي شارك من خلالها 161 متسابقاً من 31 دولة على مدار 5 أيام، لتكون الجولة الحالية الآن أشبه ببطولة عالمية مصغرة مع كثرة عدد المشاركين وتنوع الفئات.
من جهته، وجّه ناصر الظاهري، رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن دعمه المتواصل ساهم في وصول الرياضة البحرية في العاصمة أبوظبي لآفاق أكثر تطوراً ومستويات عالية من التفوق، مشيراً إلى أن إقامة البطولة مع الإقبال الكبير في المشاركين، يأتي مع السمعة العالمية الكبيرة التي حظيت بها المنافسة، وبالتالي شد الرحال من مختلف دول العالم للمشاركة والحضور والمنافسة على جوائز البطولة.
وقال: «نشاهد إقبالاً من دول كثيرة وأبطال للمشاركة في البطولة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المستوى الفني للبطولة».
وأضاف: «حضور الأبطال العالميين أيضاً له تأثير مهم على مستوى أبطالنا المحليين، ويمنحهم فرصة للاحتكاك مع مدارس مختلفة في التزلج على الماء، ورفع مهارتهم وخبرة المشاركة، هي رياضة تعتمد على اللياقة والقدرة على تقديم فواصل جميلة من الاستعراض، من خلال الألواح الخشبية، وتعتمد أيضاً على قيام المتسابق بالتحكم في قيادته والتزلج على الماء، وسط سرعات متراوحة، وحسب نوع القارب الذي يقوم بسحب المتسابقين على المياه».

الإمارات
التزلج على الماء
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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