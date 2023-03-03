«المهام الخاصة» بطل الجو جيتسو والدفاع التكتيكي



أبوظبي (الاتحاد)



فاز قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي بالمركز الأول في بطولة الجو جيتسو والدفاع التكتيكي، ضمن درع القائد العام في الصالة الرياضية بنادي الجزيرة في أبوظبي، وجاء قطاع شؤون الأمن والمنافذ في المركز الثاني وقطاع الأمن الجنائي ثالثاً، وشارك في البطولة 81 لاعباً من المنتسبين يمثلون القطاعات الشرطية، وتم تقسيمهم على حسب الأحزمة والأوزان والأعمار، وشهدت منافسات قوية بين اللاعبين.

وأشاد العميد دكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي بجهود اللجنة التنظيمية ولجنة الحكام، وثمن دعم القيادة الرشيدة وتحفيزها على ممارسة رياضة الجوجيتسو والدفاع التكتيكي والأنشطة الرياضية بشكل عام، لافتاً إلى أهمية نشر هذه الرياضية بين المنتسبين وتطوير المهارات القتالية لعناصر الشرطة وانعكاسها إيجابياً على المهام الشرطية وتعزيز الثقة بالنفس وتشجع الروح الجماعية.