كأس محمد بن راشد للقدرة تجمع النخبة في سيح السلم



محمد حسن (دبي)



تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، صباح السبت، النسخة السادسة عشرة لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، الحدث الرئيس ضمن فعاليات مهرجان سموه للقدرة الذي انطلق الاثنين الماضي، ويشارك في السباق نخبة الفرسان من داخل وخارج الدولة، حيث يعتبر السباق بجوائزه الكبيرة ومكانته الرفيعة، أحد أهم أهداف فرسان القدرة.

ويسدل السباق الستار على فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بعد أن شهدت مدينة دبي الدولية للقدرة منافسات قوية خلال الأيام الماضية، فجاءت الانطلاقة بسباق السيدات، تلاه سباق الإسطبلات الخاصة، ثم كأس «جميلتي» المخصص للأفراس.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، برعاية شركة «إعمار العقارية»، ورصدت له جوائز قيمة تصل إلى 3.5 مليون درهم للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 120 ألف درهم، والخامس 100 ألف درهم، وينال أصحاب المراكز من السادس حتى العاشر مبالغ متدرجة تبدأ من 90 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى المركز السبعين 40 ألف درهم.

ويحظى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بأهمية كبيرة في الوسط الرياضي عموماً وفي عالم الفروسية وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص، إذ يوصف السباق بأنه مونديال قدرة مصغر على مستوى المنافسة والتنظيم.

وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح أمس، إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة وقياسات الأوزان للفرسان، مع اختتام جميع الإسطبلات تحضيراتها الأخيرة استعداداً للسباق.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، كثفت جهودها لإقامة السباق الختامي وإخراجه كاحتفالية كبيرة تتناسب مع اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال: «السباق يأتي في ختام المهرجان الذي امتد لأربعة أيام، ويعتبر مناسبة خاصة للاحتفاء بالدعم الكبير واللا محدود الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من (فارس العرب) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأتوجه بالشكر لسموه على كل ما تحظى به هذه الرياضة من دعم ومتابعة واهتمام كان له الأثر البالغ في ريادة فروسية الإمارات، وتبوؤها أعلى المراتب على المستوى العالمي».

ويحمل الفارس عبد الله غانم المري لقب النسخة الماضية، حيث استطاع أن يسجل إنجازاً غير مسبوق بتحقيق اللقب للمرة الرابعة، بعد أن حصد ألقاب الكأس عام 2019، و2012 و2013.

وتوج بلقب النسخة الماضية على صهوة الجواد القوي «كاسلبار كورسير» لإسطبلات «اف3» قاطعاً المسافة بزمن قدره 6:29:53 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 24.62 كلم/ ساعة، تلته في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية كاتلينا باستونز على صهوة «شاسانج دي سومانت» لإسطبلات جميرا، مسجلة 29:29:57 ساعة. وحل في المركز الثالث الفارس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «آت ديال رينج تيكس» لإسطبلات «ام7» بزمن قدره 6:30:03 ساعة.