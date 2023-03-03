تفوق «الإماراتيات» في «فزاع للرماية بالسكتون»

دبي (الاتحاد)



تفوقت راميات الإمارات في بطولة فزاع للرماية بالسكتون التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية بمنطقة الروية، ونجحت شيماء المقبالي في الحصول على المركز الأول في فئة السيدات بعدما حققت العلامة 80، بالإضافة إلى تحقيق العلامة «إكس» ست مرات، وجاءت بالمركز الثاني العُمانية عفراء خميس بالعلامة 80 والعلامة «إكس» أربع مرات، وفي المركز الثالث الإماراتية عائشة المقبالي «شقيقة شيماء» بالعلامة 79 والعلامة «إكس» 7 مرات.

وفي منافسات الناشئات، حققت الإماراتية حسناء الأحبابي المركز الأول بالعلامة 76 والعلامة «إكس» 3 مرات، تليها بالمركز الثاني الإماراتية فاطمة المنهالي بالعلامة 75 والعلامة «إكس» 3 مرات، وبالمركز الثالث العُمانية موزة راشد بالعلامة 74 والعلامة «إكس» مرتين.

وتتواصل منافسات البطولة يومياً مع إقامة تصفيات رماية الأهداف للرجال، على أن يكون الموعد الختامي غداً، مع نهائيات فئة الرجال وإسقاط الصحون.

وأكد العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الرياضات التراثية عموماً، ورماية السكتون خصوصاً، داعمة للمرأة دائماً، من خلال توفير سبل الممارسة لهن بأفضل الطرق ومراعاة الخصوصية اللازمة، حيث قامت اللجنة المنظمة بتخصيص يوم كامل للسيدات والناشئات لخوض التصفيات والنهائيات، وجاءت المستويات قوية في هذه النسخة ومتقاربة للغاية على صعيد المراكز الأولى، ما يعكس مساهمة البطولة في تعزيز مهارات المشاركات على مر السنوات.