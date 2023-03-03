هيريرا يكشف أسرار «الحزن العميق»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



نشر الإسباني أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان السابق، والمنتقل بصفة نهائية هذا الشتاء إلى أتليتك بلباو، بعد أن كان معاراً في الصيف الماضي، صورة «أبيض وأسود» يمسك فيها بيديه كرة قدم، وبدت عليه ملامح الحزن الشديد، وكتب تحتها عبر حسابه على «تويتر» كلمات تعبر عن هذه الحالة المزاجية السيئة.

وكشف هيريرا عن سر الحزن الشديد، قائلاً: لم ألعب هذا الموسم إلا 11 مباراة فقط بسبب الإصابات المتكررة، ولم أصل حتى الآن إلى نهاية «النفق المظلم».

وقال في تغريدات متتالية على «تويتر»: أمر بأصعب لحظة في مسيرتي الكروية، وهي حالة بدأت منذ أكثر من عام، حيث تكررت إصاباتي العضلية ولا أشفى منها سريعاً.

وأضاف: هذا أمر قاسٍ جداً على شخص مثلي «متيم» بحب مهنته كرة القدم، ورغم إنني أتحلى بنفس الطاقة والرغبة والحماسة لكرة القدم ، مثلما كان حالي طوال مسيرتي، إلا أن الإصابات لم تعد تسمح لي بمواصلة المشوار وأصابتني بالاكتئاب والحزن، وهذا الأمر يجعلني أعاني أكثر.

واعترف هيريرا بأنه محاط بمجموعة من الزملاء اللاعبين لا يتوقفون عن دعمه ومساندته في هذه الظروف السيئة، وهو من جانبه يحاول القيام بما ينبغي عليه عمله، لكي يكون سعيداً.

وقال هيريرا في تغريداته: في بعض اللحظات تراودني فكرة الاعتزال، ولكنني لن أغفر لنفسي مجرد التفكير في هذا الأمر، وأحاول التماسك والتغلب على العقبات التي تقف في طريقي، لكي أعود إلى سابق عهدي، وأبدأ من جديد ممارسة المهنة التي أعشقها، وأحاول من خلالها إسعاد من حولي.

وكان أندير هيريرا وصل إلى باريس سان جيرمان في 2019، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب للنادي الفرنسي، وحصل معه على 7 بطولات، منها بطولتا دوري «ليج آن»، إلى أن تمت إعارته إلى بلباو الإسباني في الصيف الماضي، ثم بيعه بصفة نهائية في «الميركاتو الشتوي».

وكان النادي الباريسي مضطراً لذلك، حتى يمكنه إعارة حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، إذ إن باريس استنفد وقتها الحد الأقصى للإعارات.

أندير هيريرا المولود في 20 أغسطس 1989 «33 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في ريال سرقسطة «2009 - 2011»، وانتقل إلى أتليتك بلباو 2011 - 2014، ومنه إلى مانشستر يونايتد 2014 - 2019، وبعدها إلى باريس سان جيرمان عام 2019، والذي أعاره في «صيف 2022»، وباعه بصفة نهائية إلى بلباو في «شتاء 2023»، ولعب هيريرا لمنتخبات الشباب الإسبانية تحت 20 و21 و23 سنة، ولعب أول مباراة له له مع المنتخب الأول موسم 2016 - 2017.