البطائح يتنقل بين 4 ملاعب!



علي معالي (الشارقة)



دخل البطائح الذي يشارك في «دوري أدنوك للمحترفين» للمرة الأولى، الموسوعة القياسية، ليس بفضل النتائج فقط، ولكن أيضاً لأنه لم يلعب أي مباراة على ملعبه حتى «الجولة 18».

تنقل «الراقي» بين 4 استادات، لعدم خوض مبارياته على استاد خالد بن محمد بالشارقة إلى الآن، والملاعب هي اتحاد كلباء، ولعب عليه مباراتي الجولتين الثانية والرابعة، واستاد صقر بن محمد القاسمي، من «الجولة 7» إلى «الجولة 14»، ولعب «الجولة 16» بملعب الشارقة، وتقابل مع خورفكان في «الجولة 18» باستاد دبا.

وعندما تنتهي الإصلاحات باستاد خالد بن محمد، يصبح الملعب الخامس في مسيرة البطائح هذا الموسم، وهو ما يحدث للمرة الأولى في ملاعبنا، بأن يتنقل فريق بين ملاعب عدة لخوض مبارياته، يضاف إلى ذلك خروجه للقاء منافسيه على أرضهم.

وعدم خوض البطائح للمباريات على ملعبه، يصيب اللاعبين بالإرهاق البدني والذهني، وعلى سبيل المثال فإن المسافة التي قطعها الفريق بين الشارقة مقر إقامة الفريق ودبا تتخطى الـ 100 كيلومتر، وهو ما يعني أن «الراقي» يقطع قرابة ساعة وربع الساعة لخوض مباراة هي في الأصل على ملعبه.