عامر «5 أهداف» من «بصمة بديل»



فيصل النقبي (كلباء)



يقدم أحمد عامر النقبي «المهاجم الشاب» موسماً ناجحاً مع اتحاد كلباء، وأصبح هدافاً للفريق برصيد 8 أهداف، رغم جلوسه أغلب المباريات على «مقاعد البدلاء».

وسجل عامر 5 أهداف، عندما يدفع به المدرب بديلاً، بداية من لقاء دبا، حيث أحرز الهدف الثاني، و«ثنائية» أمام النصر في المباراة التي انتهت لمصلحة «النمور» 5-3، وهدف في شباك خورفكان الذي تفوق 2-1 في اللحظات الأخيرة، وجاء الهدف الخامس في مرمى شباب الأهلي في «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورجحت كفة «الفرسان 2-1، فيما سجل 3 أهداف أساسياً أمام الجزيرة «هدفين»، وبني ياس «هدف»

ويجمع جميع النقاد والمتابعون للدوري، على أحقية عامر في المشاركة أساسياً، في تشكيلة المدرب فرهاد مجيدي، حيث يقدم أفضل مواسمه مع «النمور»، مما يمهد له الطريق للانضمام إلى المنتخب الأول.