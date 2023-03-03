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الإصابة تحرم سان جيرمان من نيمار

الإصابة تحرم سان جيرمان من نيمار
3 مارس 2023 17:56

باريس(أ ف ب) 
أكد مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه، أن مهاجمه البرازيلي المصاب نيمار "لن يكون متاحًا" للمباراة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تعرض نيمار لإصابة في كاحله خلال الفوز المثير على ليل 4-3 في الدوري قبل أسبوعين.
شارك في لقاء الذهاب ضد بايرن الذي خسره على ملعبه بارك دي برانس 1-0 منتصف الشهر الماضي.
قال جالتييه على هامش المباراة ضد نانت في الدوري السبت "بالنسبة للمباراتين المقبلتين، لن يكون نيمار متاحًا".
وتابع: "فريقنا أكثر إحكامًا. مع غياب +ني+، بدلاً من وجود لاعبَي خط وسط، سيكون لدينا ثلاثة لاعبي وسط ومهاجمَين. غياب نيمار ليس عابرًا. إنه أحد أفضل الممررين في الدوري وهو غياب مؤسف لنا".
كما يغيب عن مباراة نانت البرتغالي ريناتو سانشيز المصاب في الفخذ منذ بداية فبراير، في حين أن موسم المدافع بريسنيل كيمبيمبي المصاب بوتر أخيل قد انتهى مسبقًا.

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سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
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