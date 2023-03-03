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7 لاعبين يمثلون الإمارات في «خليجية الجولف»

7 لاعبين يمثلون الإمارات في «خليجية الجولف»
3 مارس 2023 18:00

 
دبي (الاتحاد)

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تغادر بعثة منتخبات الجولف غداً «السبت» إلى البحرين، للمشاركة في البطولة الخليجية، في «النسخة 25» للرجال، و«النسخة 14» للشباب، المقامة من 4 إلى 9 مارس الحالي، على ملاعب النادي الملكي للجولف في منطقة الرفاع فيوز بالعاصمة المنامة.
ويحمل 7 لاعبين من أبناء الإمارات طموح التمثيل المشرف، في البطولة، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجولف، مدير المنتخبات، وتضم أكرم سكيك، المدير العام للاتحاد، والمدرب التونسي سمير الولاني، واللاعبين أحمد سكيك، وحسن المشرخ، وسيف ثابت، وخليفة المسعود، وراشد الجسمي، ومحمد سكيك، وراشد النقبي.
واستعد المنتخب للبطولة بمعسكرات داخلية وخارجية، تكللت الصيف الماضي بالتوجه إلى المغرب وفرنسا، قبل المشاركة في العديد من البطولات العالمية الكبرى، وتبعها مراحل أخيرة على مدار الأسابيع الماضية، شملت اللاعبين القدامى والمواهب الشابة، قبل أن يتم اختيار القائمة النهائية للسفر إلى البحرين.
وشهدت التدريبات اليومية عودة العديد من اللاعبين القدامى، والذين أكدوا حضوراً متميزاً، منهم سيف ثابت وخليفة المسعود، بجانب أحمد سكيك العائد من الإصابة، والحاصل على كأس رئيس الدولة والمصنف 29 عالمياً والأول عربياً، بالإضافة إلى حسن المشرخ وصيف بطولة الكأس، كما شارك منتخب الناشئين في العديد من البطولات.
وأشاد خالد مبارك الشامسي بالتزام وحماس اللاعبين خلال مراحل إعداد المنتخب: الاتحاد لم يدخل جهداً للارتقاء بمستوى اللاعبين من خلال التدريبات المكثفة والمعسكرات الداخلية والخارجية، إلى جانب الحرص على تواجد لاعبينا في البطولات العربية والقارية والأولمبية كل حسب مرحلته العمرية.

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