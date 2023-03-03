«الزعيم» يواصل «لحن الانتصارات» بـ «التوليفة السحرية»



معتز الشامي (دبي)



أكمل العين سلسلة رائعة من النتائج، في «دوري أدنوك للمحترفين»، وتحديداً منذ «الجولة التاسعة» في 4 نوفمبر الماضي، ليصل إلى 119 يوماً من دون خسارة في البطولة، وبلغت المحصلة 7 انتصارات، منها 6 مرات متتالية، والتعادل 3 مباريات.

وبعد الفوز على خورفكان في الجولة التاسعة، تعادل «الزعيم» مع الشارقة وبني ياس والوصل، ومنذ «الجولة 13» بدأت الانتصارات الستة المتتالية على البطائح وعجمان والظفرة والجزيرة واتحاد كلباء، وأخيراً دبا في «الجولة 18».

واقترب «البنفسج» من تكرار إنجاز الموسم الماضي، عندما فاز في 7 مباريات متتالية، وهو الموسم الذي شهد تتويج «الزعيم» بلقب الدوري.

وأكمل العين 8 مرات فوزاً في الدوري وكأس رئيس الدولة، ويبحث عن الفوز التاسع توالياً عندما يلتقي شباب الأهلي بعد غد في ربع النهائي.

وسجل الفريق إجمالاً خلال 119 يوماً في كل المسابقات 35 هدفاً، بينما تلقت شباكه 15 هدفاً «باستثناء السوبر»، وهو رقم قياسي للفريق، في موسم يشهد صحوة تأخرت في فترة الانطلاقة، ولكنه استعاد عافيته الكاملة، وعاد إلى «فلك» السباق على قمة الترتيب التي يبتعد عنها بنقطتين فقط.

وتميز أداء «الزعيم» بالتفاهم والتجانس بين عناصر الفريق، فضلاً عن تثبيت التشكيلة، بجانب «الفورمة» العالية لجميع اللاعبين، ووصول الجهاز الفني إلى «توليفة سحرية» أعادت الفريق إلى مسار الانتصارات في كل البطولات.

وبالعودة إلى مباراة «النواخذة»، نجح العين في بسط سيطرته ومواصلة حصد النتائج الإيجابية في الدوري، كما قدم «الزعيم» فاصلاً من الهجوم المتنوع أمام «النواخذة» في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد، وشهدت عودة كايو إلى التسجيل، حيث افتتح «الثلاثية» في الدقيقة 11، بجانب استمرار تألق سفيان رحيمي الذي أضاف الهدف الثاني، بينما نجح جوناتاس في تسجيل هدف من مهارة فردية، بعدما راوغ الدفاع وسدد بقوة في الشباك.

من جانبه، أبدى الأوكراني ريبروف مدرب العين حزنه من ظاهرة إضاعة الفرص السهلة، وذلك رغم الفوز بـ «ثلاثية» أمام «النواخذة»، وارتفاع المحصلة التهديفية للفريق، ولكن المدرب شدد على أهمية زيادة «غلة الأهداف» دائماً، طالما كان ذلك ممكناً، بما يسهم في تأكيد الحلول الفنية القادرة على إضافة خطورة هجومية لـ «الزعيم» في جميع البطولات والمباريات.

وأشار ريبروف إلى أن «البنفسج» كان يستحق الخروج بنتيجة أكبر من التي انتهت عليها مباراته أمام دبا، وقال: «حققنا الأهم وحصدنا النقاط الثلاث، ولم يتعرض أي لاعب في الفريق للإصابة».

وحول انزعاج لابا بعد التغيير، قال: «لابا لم يكن منزعجاً، وشخصياً أتفهم وضعه، فهو لاعب هداف وفي كل مباراة يتطلع إلى إحراز الأهداف، خصوصاً أن الجماهير تنتظر منه التسجيل دائماً، إلا أنه دخل المباراة، وهو يعاني من الإجهاد، والمحافظة على اللاعب للمباراة المقبلة من مسؤوليتي لأنه لاعب مهم بالنسبة للفريق».

ورفع الجهاز الفني لـ «الزعيم»، شعار لا وقت للراحة، حيث تتواصل التدريبات على الملعب الفرعي لنادي العين، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة الاثنين أمام شباب الأهلي في ربع نهائي الكأس، حيث يرغب العين في المنافسة بقوة على جميع البطولات المتبقية للموسم، بعد خسارة السوبر الذي كان أول الألقاب التي تضيع رسمياً من حامل لقب الدوري.