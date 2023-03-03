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«فتيات الشارقة» يروج لـ «شطرنج الأطفال»

«فتيات الشارقة» يروج لـ «شطرنج الأطفال»
3 مارس 2023 17:43

 
الشارقة (الاتحاد)

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نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، فعالية شطرنجية ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني، تحت شعار «الإمارات تجمعنا» بحديقة الرماقية، ضمن الفعاليات التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، في المناسبة التي وصلت إلى نسختها الثامنة، وجاءت الفعالية الشطرنجية لمشاركة الجمهور من كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى تعليم الجمهور أساسيات اللعبة، خاصة الأطفال، بالإضافة إلى استمتاع الجمهور باللعب بالقطع الشطرنجية الكبيرة في الهواء الطلق.
وفي نهاية الفعالية، قامت ميثه الذباحي عضو مجلس إدارة النادي، بتكريم المشاركين.
وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي أن المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي في نسخته الثامنة، من منطلق أنه حدث وطني لابد من مشاركة الجميع فيه، كما أنه حدث رياضي، ولنا دور في استثماره بنشر «لعبة الأذكياء» بين مختلف فئات الجمهور، كما أن شعار «الإمارات تجمعنا» تجسيد وحدة التلاحم بين كافة شرائح وأطياف وفئات المجتمع، بما يعكس الانسجام والتمازج للنسيج المتلاحم بين الثقافات المتعددة على أرض الإمارات، تماشياً مع التوجهات الحكومية ورؤية مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى العمل على أن تكون الدولة هي الأفضل في العالم، عند حلول الذكرى المئوية لتأسيسها، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الأنشطة الرياضية للارتقاء بمستوى الفرد واستثمار طاقاته، بما يخدم مصلحة المجتمع ويحقق ازدهاره.

اليوم الرياضي الوطني
الإمارات
الشارقة
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