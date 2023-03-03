«السلة» يطلب لقاء جنوب السودان استعداداً لـ «الآسيوية»



علي معالي (دبي)



طلب الجهاز الفني لمنتخب السلة إقامة مباريات ودية مع جنوب السودان، ضمن الاستعداد للمرحلة النهائية من تصفيات أمم آسيا 2025، وذلك أثناء اجتماع مع لول دنج، رئيس اتحاد جنوب السودان، على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي للقيادات الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

وهناك مذكرة تفاهم بين الاتحادين، تتضمن العديد من البنود، منها إقامة معسكرات تدريبية ومباريات ودية، الهدف منها تطوير المستوى، وحصول لاعبينا على خبرات من المنتخبات القوية في هذا التوقيت الذي تستعد فيه السلة لمرحلة جديدة ومهمة على المستوى القاري بداية من نوفمبر المقبل.

وهنأ لول دنج، أثناء الاجتماع مع القرقاوي، منتخبنا على تأهله القاري الأخير، وما قدمه من مستويات متميزة في الجولة الثانية من التصفيات في قطر، والتأهل مع العراق وقطر وفلسطين إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس الأمم الآسيوية 2025.

وأقام القرقاوي، وبحضور سالم المطوع، أمين عام الاتحاد، وفريد القيواني، عضو مجلس الإدارة، والدكتور منير بن حبيب، المدير الفني للاتحاد والمنتخب، ومحمد الحمادي، مدير الاتحاد، وراشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات، حفل عشاء للضيف، وناقشوا خلاله كيفية وسائل تطوير العلاقة بين الاتحادين، بما يخدم اللعبة، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.