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أهداف عجمان تتحدث «الأجنبية»

أهداف عجمان تتحدث «الأجنبية»
3 مارس 2023 17:21


معتصم عبدالله (دبي)

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خسر بني ياس أمام ضيفه عجمان 2-3، في انطلاق مباريات الجولة 18 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي الخسارة الرابعة على التوالي للسماوي على ملعبه خلال الموسم الحالي، كأطول سلسلة نتائج سلبية في مشوار الفريق على مدار مشاركاته في «دوري المحترفين».
ويعود الفوز الأخير لـ «السماوي» على ملعبه أمام ضيفه الظفرة 5-0 في الجولة الثامنة، ليعود ليخسر بعدها في أربع مباريات أمام الوصل 1-3، الوحدة 0-1، الشارقة 0-4، وصولاً إلى مباراة «البرتقالي» بنتيجة 2-3، ليتجمد رصيده في 19 نقطة في المركز العاشر.
ويدين في المقابل، «البرتقالي» بفوزه العاشر في الموسم الذي رفع به رصيده إلى 32 نقطة، إلى لاعبيه الأجانب بعدما سجل الثنائي المغربي وليد أزراو في الدقيقة 17، والتونسي فراس بالعربي «هدفين» في الدقيقتين 46 و50.
ورفعت ثلاثية مباراة بني ياس، أهداف أجانب «البرتقالي» إلى 27 هدفاً هي الحصيلة الإجمالية للفريق في الدوري، من بينها 10 أهداف للتونسي بالعربي، و6 للكونجولي لمبونجو، و5 للمغربي وليد أزارو، و4 للبحريني علي مدن، مقابل هدف للمغربي عصام فائز، والمدافع السلوفيني ميرال.
وعزز بالعربي في المواجهة أمام «السماوي» من أفضليته في الموسم الحالي كأعلى اللاعبين مساهمةً في تسجيل الأهداف بالدوري، بنسبة 71% من إجمالي أهداف فريقه الـ 27، بعدما سجل 10 أهداف في صدارة قائمة هدافي «عجمان» في الدوري، وصاحب المركز السادس في الترتيب العام للهدفين، علاوة على 9 تمريرات حاسمة وضعته في وصافة قائمة أفضل صناع اللعب.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
بني ياس
وليد أزارو
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