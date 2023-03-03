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الجزيرة الحمراء يعتذر لجماهيره

الجزيرة الحمراء يعتذر لجماهيره
3 مارس 2023 17:16

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

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شدد سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس مجلس إدارة الجزيرة الحمراء، على دعم مجلس الإدارة للفريق الأول لكرة القدم، والجهازين الفني والإداري، والثقة بإمكانيات وقدرات اللاعبين، لتقديم أفضل ما لديهم، فيما تبقى من مباريات الدور الثاني بدوري الدرجة الأولى، خاصة بعد عودة الروح والتوازن، وحصد نتائج إيجابية أكدت أهمية مواصلة العمل، حتى تعود شخصية الفريق التي يمتاز بها منذ بداية الموسم، بفضل ما يضمه من لاعبين أكفاء.
وتقدم سيف الزعابي بالاعتذار إلى جماهير النادي، عن تراجع مستوى الفريق في الفترة السابقة، مشيراً إلى أنه من الأمور الطبيعية التي تحدث في عالم الكرة لعوامل مختلفة، منها تغيير المدربين وتعرض اللاعبين للإصابات التي تحتاج إلى الوقت للعلاج، بالإضافة إلى الإيقاف بسبب البطاقات الملونة، مما أنعكس سلبياً على المستوى والنتائج، إلا أن ذلك لم يقلل من عزيمة الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري لمواصلة العمل وبذل الجهد لمواجهة التحديات، وإعادة شخصية الفريق ومستواه الطبيعي، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التي قدمت الإضافة.

دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء
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