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الرياضي

«تنفيذي الآسيوي» يوزع حقائب اللجان

«تنفيذي الآسيوي» يوزع حقائب اللجان
3 مارس 2023 17:01

 
معتز الشامي (دبي)

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توزيع حقائب اللجان العاملة، على أعضاء المكتب التنفيذي، بعد تشكيله في الانتخابات التي جرت مطلع فبراير الماضي، ويستمر إلى عام 2027، ويتولى عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، مسؤولية نائب رئيس لجنة التسويق والاستثمار، والتي يوليها الاتحاد القاري أهمية خاصة، بهدف زيادة المداخيل والأرباح، خاصة مع انطلاق الشكل الجديد لمسابقات الأندية، وإطلاق بطولة النخبة مع «نسخة 2024-2025» من دوري الأبطال، وترأس اللجنة داشو أوجين.
ويترأس ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، لجنة التطوير، وعبد الله الشاهين، رئيس الاتحاد الكويتي، نائباً لرئيس اللجنة المجتمعية، وعدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي، نائباً لرئيس اللجنة الفنية، فيما يتولى اللبناني هاشم حيدر، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، مسؤولية لجنة الاتحادات الوطنية الأعضاء، بينما تولى الدكتور تران كواك، مسؤولية لجنة المسابقات، والتي تعد أبرز وأهم اللجان القارية، والتي تشهد تحولات قوية خلال الفترة المقبلة.
أما اللجنة المالية، فيترأسها داتو حاجي حامدين، عضو المكتب التنفيذي، والإيراني مهدي تاج، رئاسة لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية، والأسترالي كريس نيكو، رئاسة اللجنة القانونية، وجانباتار أمجالانباتار، رئيساً للجنة الإعلام والاتصال، والجنرال سوميوت نائباً، والدكتور داتو جورتشاران للجنة الطبية.
ويترأس القطري هاني بلان لجنة الحكام، والأوزبكي رافشان إيرماتوف نائباً، والياباني كوزو تاشيما اللجنة الفنية، وعدنان درجال نائباً، وكانيا كيوماني، رئاسة لجنة كرة القدم النسائية، وسوزان شلبي نائبة، والفلبيني ماريانو أرانيتا، مسؤولية اللجنة المنظمة لكأس آسيا، وبارك جي سونج، مسؤولية مجموعة عمل كرة القدم المحترفة، والتي تتولى متابعة الدوريات والروابط المحترفة، والعمل على نشر الاحتراف في بقية الدوريات بالقارة.

 

 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
رابطة المحترفين
عبدالله الجنيبي
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