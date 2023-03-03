أسرع طرد في التاريخ!

رضا سليم (دبي)



دخل بكر كمال كلبوني لاعب منتخب الأردن، تاريخ كرة القدم، من الباب الخلفي، بعد حصوله على أسرع بطاقة حمراء، منذ اعتماد قانون البطاقات الملونة، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده أمام طاجيكستان في كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حالياً في أوزبكستان، بعدما تم طرده بعد 5 ثوانٍ من اللقاء، حتى تدخل كلبوني بطريقة متهورة على لاعب طاجيكستان، مع أول كرة يلمسها اللاعب، حيث رفع قدمه عالياً للحاق بكرة، لكنها اصطدمت بوجه منافسه، ورغم النقص العددي المبكر، استطاع «النشامى» حسم اللقاء لمصلحته 2-0 .



ولم يتردد الحكم من إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب الأردن الذي أصبح واحداً من أسرع 10 لاعبين يتم طردهم في تاريخ كرة القدم.

وكسر المهاجم الأردني الرقم المسجل لأسرع حالة طرد، للاعب الفرنسي جان كلير توديبو، خلال مباراة فريقه نيس أمام أنجيه في 18 سبتمبر 2022، حيث طُرد بعد 9 ثوانٍ من انطلاق المواجهة في الدوري الفرنسي موسم 2022-2023.

وتقدم الأردن بهدف حمل توقيع علي عزايزة في الدقيقة 7، قبل أن يضيف سيف الدين درويش الهدف الثاني في الدقيقة 25، وحصد الأردن أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني، بفارق هدفين خلف كوريا الجنوبية المتصدر، الذي حقق انتصاراً كبيراً 4-0 على عُمان.