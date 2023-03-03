المساوى يكسب كأس الشراع لقفز الحواجز فئة 3 نجوم



أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أولى منافسات بطولة منتجع الفرسان الرياضي الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، في ختام فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول 2023 الذي شهد إقامة ثلاث بطولات دولية لقفز الحواجز بتصنيفات دولية متنوعة، وتأتي بطولة منتجع الفرسان بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة من المؤسسات والشركات الوطنية الراعية لأشواط البطولة، شركة لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإسطبلات الشراع ومجلس توازن.

وتشتمل البطولة على تسع منافسات دولية من فئة الثلاث نجوم، يبلغ مجموع جوائزها أكثر من (150) ألف يورو، وتتزامن معها ست منافسات محلية لنهائي خيول القفز الصغيرة بالموسم عمر (5، 6 و7) سنوات، وتجري على مدي ثلاثة أيام.

وقال هشام الحوسني رئيس البطولة: «سعداء بتنظيم البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم التي يقدمها المنتجع لفرسان قفز الحواجز وخيولهم، في ختام فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول، ومن اللافت أن بلغ عدد فرسان القفز من دولة الإمارات إلى نسبة عالية مقارنة بعدد الفرسان المشاركين فيها من الدول الأخرى، وهذا ما نطمح إلى زيادته في البطولات الدولية القادمة من خلال مهرجان أبوظبي للفروسية، ونأمل في امتداده ومواصلة بطولاته على مدى السنوات القادمة».

وفاز فارسنا محمد حسن المساوى بكأس الشراع في أولى منافسات البطولة، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة، من فئة الثلاث نجوم، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (115) سم، وتنافس فيها 82 فارساً وفارسة، ونجح منهم 37 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأكمل الفارس مساوى المشارك رقم (16) مع الفرس «كورليس زد» المرحلة الثانية في زمن بلغ 27.31 ثانية، وتوّج بكأس الشراع، وحاز جائزة المركز الثاني فارسنا عبد الله سيف العواني المشارك رقم (62) بالفرس «كاسيانا»، وأكمل المرحلة الثانية في زمن منافس بلغ 27.74 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس السوري ليث غريب المشارك رقم (36) بصحبة الفرس «إليت دو بونتس»، وسجل 27.93 ثانية، وكان التنافس قوياً بين فرسان المقدمة، حيث فصلت بين المراكز الأربعة الأولى أجزاء من الثانية.