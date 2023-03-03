البايرن يجهز ماني للمعركة الباريسية

برلين(د ب أ)

أبدى جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ سعادته، "بجاهزية جميع لاعبيه تقريباً،" قبل المواجهة المرتقبة أمام شتوتجارت غداً السبت ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن المباراة: "سنضطر لاستبعاد لاعبين من قائمة الفريق للمباراة للمرة الأولى منذ فترة."

وكانت المشكلة الوحيدة بالفريق تتعلق باللاعب ليروي ساني، الذي يعاني من مشكلة في الكاحل ويحتاج لمزيد من الفحوص الطبية، لكن ناجلسمان قال :"الأمور تبدو جيدة". وعن فرص اللاعب في اللحاق بالفريق، قال ناجلسمان: "إذا حصل على الضوء الأخضر، سيشارك في المران الأخير."

وينطبق الأمر نفسه على النجم السنغالي ساديو ماني، الذي عانى لفترة طويلة من إصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، وعاد مؤخرا إلى الملاعب، وسيحاول ناجلسمان منحه دقائق أكثر على أرض الملعب، من أجل تجهيزه لمواجهة الفريق مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وقال ناجلسمامن بشأن ماني: "كانت إصابة خطيرة، لكن مستويات لياقته جيدة."

ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني برصيد 46 نقطة لكنه يتفوق بفارق الأهداف فقط أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.