«عربية المواي تاي» تصل إلى «الأوار النهائية»

أبوظبي (الاتحاد)



يقام السبت نصف نهائي البطولة العربية للمواي تاي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتنظيم من الاتحاد العربي، واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وبدأت البطولة بالأدوار التمهيدية، بإقامة 42 نزالاً، وتستمر حتى يوم الأحد، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دولة.

وافتتح عبد الله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي، فعاليات البطولة، بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، ورؤساء الوفود العربية، وطارق محمد المهيري، الأمين العام للاتحاد العربي.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني للإمارات الذي قدمته الفرقة العسكرية الموسيقية، وتابع الحضور «فيديو» يلخص أهم التطورات التي قادتها الإمارات لتطوير المواي تاي، وكلمة عبدالله سعيد النيادي، الذي قال: «بداية نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات والأمة العربية، بمناسبة نجاح انطلاق المهمة الفضائية التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، على متن محطة الفضاء الدولية، ليجسد طموح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومبارك لكم الإنجازات التاريخية للإمارات».

وأضاف: «أرحب بكم في أبوظبي للمشاركة في البطولة العربية للمواي تاي، ويسعدني اللقاء معكم من جديد لتسليط الضوء على برامجنا، ومواصلة خططنا التنموية الداعمة لتطوير المواي تاي لدى الاتحادات الوطنية كافة في الاتحاد العربي».

وقال: «بفخر كبير، يسعدنا احتضان البطولة العربية، والتي تأتي لتؤكد الدعم السخي من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ورعايته المتواصلة لمسيرة تقدم المواي تاي عربياً وآسيوياً، بما يعزز نهضتها وتفوق أبطالها في مختلف البطولات القارية والدولية».

وأضاف: «نجدد التزامنا ودعمنا المستمر لآفاق تطور اللعبة في الوطن العربي، وتقديم أفضل الفرص والخبرات والتجارب المهمة للاتحادات الوطنية ولاعبي المنتخبات العربية في مختلف الفئات، دعماً لمسيرة تفوق الأبطال، وإنجاح خطط مشاركاتهم المتنوعة في المحافل القارية والعالمية».



وقدم ستيفن فوكس الشكر والعرفان إلى قيادة الإمارات الرشيدة، ودورها الريادي الكبير في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار، متوجهاً بالتحية والتقدير إلى الاتحادات العربية المشاركة في البطولة التي تشهد احتضان اجتماع المكتب التنفيذي، والجمعية العمومية للاتحاد العربي.

وقال: «تفخر أسرة المواي تاي بدعم الإمارات المهم، والنقلة النوعية التي أحدثتها، بجانب الاعتراف الكامل من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وملتزمون بخمسة مبادئ أساسية، بما في ذلك الاحترام، التنافس الشريف والتقاليد، والتميز واللعب النظيف»، متقدماً بالشكر إلى اتحاد الإمارات برئاسة عبد الله النيادي، واهتمامه الكبير في تقديم البرامج التطويرية من بطولات ودورات ومسابقات عالمية بمستوى مرموق، كما لا ننسى دور الاتحاد في استضافة بطولة العالم في 2022.

من جهته، أعرب عبد الكريم الهلالي، عن عميق شكره وتقديره للإمارات، تثميناً للنجاح التنظيمي للبطولة العربية التي أكدت مكانة الدعم المتواصل والرعاية المستمرة للإمارات والاتحاد العربي برئاسة عبدالله النيادي، واهتمامه الكبيرين لتطوير رياضة المواي تاي لدى الاتحادات العربية كافة، مشيداً بالجهود الكبيرة، من أجل الاستضافة والمشاركة الكبيرة، والتي تعكس قيمة ومكانة البطولة لدى اللاعبين والمنتخبات.

وشهدت صالة رقم 4 في «أدنيك» استعراض المنتخبات المشاركة وهي الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، مصر، المغرب، الأردن، العراق، الجزائر، تونس، لبنان، موريتانيا، اليمن، السودان، فلسطين، سوريا، وليبيا.

وقام فريق أبوظبي للمواي تاي بتقديم فقرة استعراضية، ومن بعدها أعلن عبدالله النيادي الافتتاح الرسمي للبطولة.

في المقابل، انطلقت أعمال الدورة التدريبية لمدربي ومدربات المواي تاي من الاتحادات العربية المشاركة كافة، وتقام بالتزامن مع منافسات البطولة وتحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، حيث انطلقت محاور الدورة باستعراض ستيفن فوكس المستجدات الفنية، ومراحل التطوير في مسيرة الكوادر التدريبية، انطلاقاً من حرص الاتحاد العربي على تطوير مسيرة اللعبة، ورفده منتسبيها بالتجارب المتقدمة.