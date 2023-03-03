8 أندية في كأس الجزيرة الدولية تحت 15 سنة



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الجزيرة الدولية تحت 15 سنة، عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق البطولة في العاصمة أبوظبي، بمشاركة فرق الأشبال من أندية الجزيرة، والعين، والوحدة من الإمارات، وفالنسيا الإسباني، وآيندهوفين الهولندي، وتشارلتون أثلتيك الإنجليزي، ولوهافر الفرنسي، وبارتيزان الصربي، من 5 إلى 12 مارس الجاري.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى الجزيرة، الوحدة، آيندهوفين، وبارتيزان، فيما تضم الثانية العين، فالنسيا، لوهافر، وتشارلتون أثلتيك.

وتقام مباريات مرحلة المجموعات ونصف النهائي في ملعب أبوظبي كريكت سبورتس هب، فيما تقام المباراة النهائية في ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتتنافس الفرق في مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل إلى نصف النهائي الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، ويبلغ الفائزان من «مربع الذهب» المباراة النهائية.

وقال هارون الحمادي، مشرف أكاديمية نادي الجزيرة، رئيس اللجنة المنظمة لكأس الجزيرة الدولية لتحت 15 سنة: «يسعدنا الإعلان عن اكتمال الترتيبات والتحضيرات كافة لانطلاق النسخة الأولى من كأس الجزيرة الدولية لتحت 15 سنة التي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم من أكاديمية نادي الجزيرة، بمشاركة نخبة من أعرق وأكبر أكاديميات كرة القدم في الإمارات وأوروبا، وتنطلق المباريات عصر غد، في ملاعب أبوظبي كريكت سبورتس هب، يسبق ذلك الاجتماع الفني الرئيسي الذي يقام مساء اليوم بمشاركة مديري بعثات الفرق المشاركة، والذي يتم فيه استعراض اللوائح المنظمة للبطولة والمباريات، وتسليم المشاركين نسخاً من جداول وبرنامج البطولة والفعاليات المصاحبة».

وأضاف: «تم اختيار الأندية المشاركة في البطولة بعناية وبمراعاة اختلاف المدارس الكروية والأساليب التدريبية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع الفرق واللاعبين والمدربين أيضاً، إضافة لما تتمتع به أكاديميات الأندية الأوروبية العريقة مثل فالنسيا الإسباني وآيندهوفين الهولندي ولو هافر الفرنسي وأيضاً تشارلتون أثلتيك وبارتيزان، من سمعة مرموقة، في مجال تنمية المواهب الصغيرة في كرة القدم ورعايتها، وصولاً إلى الفرق الأولى والمنتخبات الوطنية، وواثقون أن احتكاك لاعبينا بهذه المدارس التدريبية العريقة، ينعكس إيجاباً وبشكل كبير جداً على تنمية مهاراتهم الفنية، وتعزيز خبراتهم الكروية في هذه السن الصغيرة التي تتشكل فيها شخصيتهم الاحترافية، ويبنى فيها الأساس الذي ترتكز عليه مسيرتهم الرياضية في المستقبل».

وتوجه هارون الحمادي بالشكر للجهات الراعية والداعمة للبطولة، وقال: «أتوجه بالشكر الجزيل لمجلس أبوظبي الرياضي على رعايته الكريمة للبطولة، ولإدارة نادي الجزيرة على دعمهم وتوفيرهم كل السبل، لضمان نجاح النسخة الأولى من كأس الجزيرة الدولية لتحت 15 عاماً، ونثق أن هذه النسخة ستحقق الأهداف المرجوة منها، وتشكل أساساً قوياً نعتمد عليه في إقامة النسخ المقبلة من هذه البطولة العالمية».