إشادة واسعة بجوائز أوسكار التميز للشطرنج الآسيوي



أبوظبي (الاتحاد)



توالت ردود الأفعال الآسيوية والعالمية حول قرارات قمة الشطرنج الآسيوي، واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري التي اختتمت في العاصمة أبوظبي، أمس الأول، خاصة قرار الموافقة على انضمام روسيا إلى عضوية الاتحاد، والاحتفالية التاريخية بجوائز أوسكار التميز.

وأعرب سانجاي كابورو رئيس الاتحاد الهندي للشطرنج، عن خالص التقدير والامتنان إلى قيادات الاتحاد الآسيوي، ودعم دولة الإمارات بعد أن حصدت الهند عدداً من الجوائز الرئيسية وفي مقدمتها منح رئيس وزراء حكومة تاميل نادو جائزة شخصية العام الآسيوية، وحصد الأستاذ الدولي الكبير جوكيش من الهند جائزة أحسن لاعب في قارة آسيا بعد فوزه بذهبية الرقعة الأولى في الأولمبياد العالمي للشطرنج في تشيناي، ومساعدته منتخب الهند للفوز بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للشطرنج، وفوز الاتحاد الهندي للشطرنج بجائزة أنشط اتحاد.

وفي نيوزيلندا، أشادت الصحف المحلية بمنح بول سبيلر من نيوزيلندا، الرئيس السابق للمنطقة الآسيوية السادسة 3.6 جائزة الاستحقاق والجدارة، بعد أن قدم خدمات كبيرة للعبة في قارة آسيا وانتهى عمله في بلده، وكذلك الفيتنامي تانج دات الرئيس السابق للمنطقة الثالثة 3.3، والإماراتي إبراهيم البناي، والوزير إيكا لال الرئيس السابق لاتحاد نيبال للشطرنج.

من جانبه، أشاد أسطورة الشطرنج في إندونيسيا الأستاذ الدولي الكبير أتوت أديانتو، عضو البرلمان الإندونيسي، بمنح اتحاد إندونسيا جائزة حدث العام بعد التنظيم الناجح لبطولات آسيا للناشئين، موجهاً الشكر إلى قيادات الاتحاد الآسيوي للعبة على تقدير الجهود المبذولة للارتقاء برياضة الشطرنج.

كما أشادت وسائل الإعلام الرياضي بسلطنة عُمان بحصول أحمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية للشطرنج، على جائزة أفضل منظم في قارة آسيا، وثمن حسن تورديالييف، النائب الأول لرئيس اتحاد أوزبكستان، منح منتخب بلاده جائزة أفضل منتخب آسيوي بعد الفوز بذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج في تشيناي في إنجاز تاريخي للرياضة في أوزبكستان التي تستضيف الأولمبياد العالمي للشطرنج عام 2026.

وأكد هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن نجاح قمة الشطرنج تحقق بدعم القيادة الرشيدة، واستمر إبهار جوائز أوسكار الشطرنج الآسيوي للتميز تتويجاً لجهود قيادات الاتحاد الآسيوي للعبة، ودعم دولة الإمارات لاستضافة الاتحاد القاري منذ 16 عاماً، تحققت خلالها العديد من الإنجازات، وشهدت اللعبة طفرة هائلة على مستوى قارة آسيا، حيث تمت زيادة الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي إلى 53 دولة، وتنشيط أكثر من 30 اتحاداً، وتمت مضاعفة المسابقات والأنشطة وارتفع عدد أبطال العالم في الفئات العمرية من القارة الآسيوية، وتم تأهيل المئات من الكوادر الفنية من مدربين وحكام ومنظمين في مختلف البلدان الآسيوية، ما جعل قارة آسيا تؤيد بالتزكية والإجماع استمرار الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيساً للاتحاد الآسيوي حتى عام 2026 لمواصلة مسيرة التميز والعطاء.

وأوضح أن التكريم خطوة البداية في مشوار الألف ميل، وأنه لا يوجد سقف لطموحاتنا، ولا حدود لمبادراتنا النوعية التي تعد حافزاً لتقديم المزيد من الإبداع. وأضاف أن ما يميز جوائز الأوسكار الآسيوي بأنها شملت جميع العناصر المعنية برياضة الشطرنج، ما يشكل حافزاً للجميع لبذل الجهود للفوز مستقبلاً، حيث نالت 14 دولة شرف الفوز بجوائز الأوسكار في نسختها الخامسة، وهي الهند وأوزبكستان والصين وإندونيسيا وفيتنام وسريلانكا ومنغوليا وكازاخستان وسلطنة عُمان والإمارات والأردن وباكستان ونيبال، ونيوزيلندا.