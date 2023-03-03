يونايتد «المتوهج» في اختبار ليفربول «المنتفض»

مانشستر (أ ف ب)

يتوق مانشستر يونايتد المتوهج إلى إلحاق المزيد من الضرر بغريمه الأزلي ليفربول، عندما يتواجهان على ملعب أنفيلد في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، في حين يسعى أرسنال إلى الابتعاد أكثر عن مانشستر سيتي في الصدارة.

سيكون النادي اللندني مرشحًا بقوة لتخطي عقبة ضيفه بورنموث السبت، فيما يفتتح سيتي المرحلة ظهر اليوم ذاته ضد نيوكاسل المتطلع لوضع خيبة خسارة نهائي كأس الرابطة خلفه.

أما توتنهام الرابع فيبحث عن التعافي من خروجه الصادم من ثمن نهائي كأس الاتحاد أمام شيفيلد يونايتد من دوري "تشامبيونشيب"، والتركيز مجددًا على الصراع على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في ظل مزاحمة نيوكاسل وليفربول.

وفاز ليفربول بمباراتي الدوري ضد يونايتد الموسم الماضي بمجموع 9-صفر. لكن مسار كل من الناديين تغير بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الـ12 الماضية.

بعد أن أنهى جفافًا دام ستة أعوام بتتويجه بلقب كأس الرابطة الأحد الماضي على حساب نيوكاسل، وخسارته مباراة واحدة فقط في آخر 22 في جميع المسابقات، لا يزال مانشستر يونايتد على المسار الصحيح لتحقيق رباعية هذا الموسم.

ولكن مع ابتعاد أرسنال 11 نقطة في الصدارة (علمًا انه لعب مباراة أكثر من يونايتد)، فإن أي نتيجة الأحد غير فوز أول على ملعب أنفيلد منذ 2016، قد تنهي آمال "الشياطين الحمر" بالمنافسة على لقب الدوري.

لا يزال يونايتد ينافس أيضًا على جبهة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد إقصائه برشلونة، ويستضيف الخميس فريقًا إسبانيًا آخر هو ريال بيتيس على ملعب أولد ترافورد في ذهاب ثمن النهائي.

أما ليفربول الذي خسر ذهابًا في الدوري هذا الموسم ضد يونايتد على ملعب "أولد ترافورد"، فهو بحاجة لكل نقطة من أجل البقاء في المنافسة على المركز الرابع.

وعاد فريق المدرب الألماني يورجن كلوب إلى الصراع بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل في آخر أربع مباريات في الدوري، بعد أن استهل العام بطريقة كارثية.

لكن خلال هذه السلسة، مُني بهزيمة مذلة على أرضه ضد ريال مدريد الإسباني 2-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال كشفت جميع عيوبه الدفاعية.

فيما بدا مسعى أرسنال للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 19 عامًا متزعزعًا الشهر الماضي، عندما حصد نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات، بما في ذلك خسارة على أرضه أمام سيتي 1-3.

لكن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ردّ بقوة محققًا ثلاثة انتصارات متتالية ليبتعد عن منافسه بخمس نقاط في الصدارة.

أما سيتي، فيواجه امتحانًا أصعب على الورق عندما يستقبل نيوكاسل الخامس، الذي لم يذق طعم الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري محققًا انتصارًا واحدًا في 2023، ليخرج من الأربعة الأوائل، علمًا أنه يبتعد بأربع نقاط عن توتنهام الرابع لكنه خاض مباراتين أقل.

وبدأ أسبوع كبير لتوتنهام بأسوأ طريقة ممكنة بسقوطه أمام مضيفه شيفيلد من المستوى الثاني صفر-1 ليبدو أن بحثه عن لقب أول منذ 2008 سيستمر.

يسافر السبت في رحلة حذرة إلى وولفرهامبتون الساعي للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.

بعد ذلك، يستقبل ميلان الإيطالي الأربعاء لتعويض خسارته صفر-1 ذهابًا في ثمن نهائي دوري الابطال.

أما تشيلسي المتأزم الذي لم يفز بآخر خمس مباريات في الدوري، آخرها خسارة أمام غريمه اللندني توتنهام صفر-2، ما أدى إلى تراجعه للمركز العاشر، فيبحث عن إيجاد نفسه عندما يستقبل ليدز يونايتد السبت.

وبدوره، يواجه مهمة تعويض تأخره أمام بروسيا دورتموند الألماني صفر-1 في دوري الأبطال، عندما يستقبله الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج.