تشافي يرشح الريال لنهائي الكأس

برلين(د ب أ/ ستاتس بيرفورم)



أبدى تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، عدم رضاه عن أداء الفريق رغم الفوز على مضيفه ريال مدريد 1/ صفر، في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، مشيراً إلى أنه لا يزال يعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في المواجهة.

وحسم برشلونة مباراة أمس بهدف وحيد في الدقيقة 26 سجله إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه.

ويتجدد اللقاء بين الغريمين على ملعب «كامب نو» معقل برشلونة يوم 19 مارس الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني، ثم يلتقيان في إياب قبل نهائي الكأس على ملعب برشلونة في الخامس من أبريل المقبل.

وكان ريال مدريد الأكثر استحواذاً على الكرة خلال المباراة وسجل لاعبوه 13 تسديدة على المرمى، لكن الملكي لم ينجح في هز الشباك، وحقق برشلونة الفوز عبر خطأ فردي من ميليتاو.

وأبدى تشافي سعادته بالفوز، لكنه بدا حريصاً على تشكيل الضغط مجدداً على ريال مدريد، بالتأكيد على أنه لا يزال المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمواجهة والتأهل إلى نهائي بطولة الكأس.

وقال تشافي، في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: «لدينا أفضلية مؤكدة. وسيكون علينا التنافس بقوة في مباراة الإياب المقررة في كامب نو. دافعنا بشكل جيد. وخوض مباراة الإياب على ملعبنا ووسط جماهيرنا يشكل أمراً إيجابياً. لكنني ما زلت أرى أن ريال مدريد المرشح الأوفر حظاً».

ورغم تأكيد رضاه بالأداء الدفاعي، أبدى تشافي قلقه إزاء تراجع فريقه فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة، حيث سجل نسبة استحواذ بلغت 3. 35% فقط خلال المباراة، واستكمل لاعبوه 309 فقط من إجمالي 380 تمريرة للفريق.

وقال تشافي: «لست راضياً... هذه ليست النسبة التي نسعى لها».

وأضاف: «النتيجة إيجابية للغاية. أنا سعيد بالعمل الذي قدمناه والدفاع الصلب، حيث تصدينا لريال مدريد في وسط ملعبه. لكن المباراة كانت صعبة». لكنه أكد:«الانتصار هائل، لكننا لم نعرف كيف نحتفظ بالكرة، كما واجهنا صعوبات في الفوز بالصراعات الثنائية. دافعنا جيداً من دون كرة وهاجمنا جيداً من دون كرة».

وتابع تشافي: «أنا راضٍ، لكن علينا تحسين أدائنا بالكرة. لا يفترض أن نمنح المنافس الهيمنة... أنا راضٍ عن النتيجة لكنني لست راضياً بشكل كبير عن المباراة».