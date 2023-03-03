مبابي عند عتبة المجد

باريس (أ ف ب)



يقف المهاجم كيليان مبابي عند عتبة إنجاز تاريخي مع باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بمواجهة ضيفه نانت السبت، ضمن منافسات المرحلة 26، وذلك قبل الموقعة المنتظرة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

رفع مهاجم منتخب "الديوك" بهدفيه خلال الفوز 3-0 على مرسيليا في المرحلة الماضية رصيده إلى 200 هدف بقميص نادي العاصمة، ليعادل زميله السابق الأوروجوياني إدينسون كافاني كأفضل هداف في تاريخ النادي.

ومن غير المستبعد أن يزور مبابي الذي سجل 4 أهداف في مباراتيه الأخيرتين بعد عودته من الإصابة الشباك مرة جديدة أمام فريق "الكناري"، حامل كأس فرنسا وصاحب المركز الرابع عشر في الدوري، على ملعب "بارك دي برينس" للانفراد بالرقم القياسي.

قال مدرب سان جيرمان كريستوف جالتييه عقب الفوز على مرسيليا، الذي كان قد أخرجه من الكأس المحلية "من دون أدنى شك سيحطم كيليان الرقم القياسي. هو أفضل هداف في العالم في الوقت الحالي، لا شك في ذلك".

وتابع: "هو سريع جداً ويقوم بأي شيء بسرعة. دائماً يَظهر في المباريات الكبيرة، وهو أمر يجيد القيام به اللاعبون الكبار".

احتاج مبابي إلى 246 مباراة فقط و5 سنوات ونصف السنة للوصول إلى حاجز الـ 200 هدف بقميص سان جيرمان، منذ أن وقّع على كشوفاته قادماً من موناكو في أغسطس 2017.

في المقابل، احتاج كافاني إلى 298 مباراة بين عامي 2013 و2020 للوصول إلى هذه العتبة. أما المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أحد النجوم الأوائل في حقبة ملكية قطر، فقد حمل سابقاً الرقم القياسي مع 156 هدفاً في 4 سنوات قضاها في باريس حتّى عام 2016.

سيكون مبابي "24 عاماً" أمام إنجاز جديد في مسيرته بعد شهرين فقط من تتويجه هدافاً لمونديال قطر برصيد 8 أهداف، منها ثلاثية في المباراة النهائية أمام أرجنتين زميله ليونيل ميسي والتي خسرتها فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.

أرخت هذه الخسارة في الدوحة بظلالها على مبابي وحالت دون فوزه بلقب "الأفضل" في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي ظفر به زميله "البرغوث" الصغير في حفل أقيم في باريس الإثنين.

يتحضر مبابي وميسي للموقعة المنتظرة في بايرن، حيث يحل سان جيرمان ضيفاً على بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، بعد الخسارة بنتيجة صفر-1 ذهاباً.

جلس مبابي العائد من إصابة خلال الخسارة ذهاباً على مقاعد البدلاء، لكنه حصل على فرصة الدخول إلى المستطيل الأخضر وتسجيل هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وعلى الرغم من أن سان جرمان يفتقد للحلقة الثالثة في هجومه الناري البرازيلي نيمار لإصابة في كاحله، يؤمن بحظوظه في قلب المعادلة أمام عملاق بافاريا بفضل الثنائي ميسي-مبابي الذي ألهب ملعب "فيلودروم" في الفوز على مرسيليا بهدفي مبابي من تمريرتين حاسمتين من الأرجنتيني الذي سجل بدوره بكرة من الفرنسي.