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«الأوائل» يواصلون التألق في «دبي للتنس»

«الأوائل» يواصلون التألق في «دبي للتنس»
3 مارس 2023 14:08

دبي (وام)


اكتملت أطراف «المربع الذهبي» لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، بتأهل 4 لاعبين مصنفين، من بينهم الثلاثة الأوائل إلى نصف النهائي الذي يقام اليوم «الجمعة».
ونجح المصنفون الأوائل، في مواصلة مسيرتهم نحو المنافسة على لقب النسخة الـ 31 للرجال، إحدى بطولات رابطة محترفي التنس ذات الـ 500 نقطة، بتجاوز مباريات الدور ربع النهائي.
وواصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، والمصنف الأول للبطولة، مسيرته الناجحة وأداءه المتصاعد، وتأهل إلى نصف النهائي، محققاً فوزه الـ 15 على التوالي خلال عام 2023.
وتجاوز ديوكوفيتش منافسه البولندي هوبرت هوركاش، المصنف 11 عالمياً، والمصنف الخامس للبطولة، بعد مباراة ممتعة حسمها لمصلحته 6-3 و7-5 في ساعة و21 دقيقة.
ويلتقي ديوكوفيتش، الباحث عن لقبه السادس في دبي، مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف السابع عالمياً، والثالث للبطولة، والذي تغلب بدوره على الكرواتي بورنا شوريتش، المصنف 20 عالمياً 6-3 و6-2. 

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ونجح الروسي أندري روبليف، المصنف الثاني للبطولة، حامل اللقب، في تجاوز الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، المصنف 33 عالمياً 6-3 و7-6 في مباراة استغرقت ساعة و52 دقيقة، ليواصل مسيرته، سعياً للحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي.
وضرب روبليف موعداً مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف السابع، والذي نجح بدوره في التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه على الإيطالي لورنتسو سونيجو، المصنف 67 عالمياً 7-5 و6-4 في مباراة قوية استغرقت ساعة و52 دقيقة.

التنس
دبي
بطولة دبي للتنس
نوفاك ديوكوفيتش
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