أوشي «خماسية» والنابودة «رباعية» في «مضمار أبوظبي»



عصام السيد (أبوظبي)



خطف الفارس تاج أوشي الأضواء بتسجيله خماسية غير مسبوقة، فيما حقق المالك خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، رباعية «سوبر هاتريك»، في السباق الثاني عشر لمضمار أبوظبي للفروسية الذي أقيم أمس، وبلغت الجوائز المالية للحفل 910 آلاف درهم.

ونجح المهر «ايه اف الفاهم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، في الفوز بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب إسطبلات المها البالغة جائزته 80 ألف درهم، حيث تصدر من البداية إلى النهاية، ومسجلاً 1:33:90 دقيقة.

وأضاف الفارس تاج أوشي الفوز الثاني للمالك خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، حين قاد الجواد «ايه اف مصنف» إلى الفوز بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب إسطبلات المها، البالغة جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:18:01 دقيقة.

ولم يتأخر الفارس تاج أوشي في منح خالد النابودة وأرنست أورتيل الفوز الثالث «هاتريك»، بقيادة مميزة للجواد «ايه اف رسام» في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز «لملاك الإسطبلات الخاصة» البالغة جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 1:32:23 دقيقة.

وأكد الفارس تاج أوشي نجوميته المطلقة بالفوز الرابع على التوالي «سوبر هاتريك»، حين قاد الجواد «جو ستار» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي إلى الفوز بالشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة، البالغ جائزته 300 ألف درهم، ومسجلاً 2:26:88 دقيقة.

وجاءت الخماسية لتاج أوشي متصدر قائمة بطولة الفرسان، عبر الجواد القوي «ايه اف العجاج» لخالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل اللذين حققا رباعية «سوبر هاتريك»، بفوز لافت في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1400 متر على لقب بطولة واحة ليوا البالغة جائزتها 300 ألف درهم، وسجل البطل 1:31:03 دقيقة.

وخطف الجواد غير المرشح «سايلنت ديفنس» لنقابة بورسلي، وبإشراف راشد بورسلي، وقيادة أوسكار شافيز، جائزة الشوط السادس والختامي لمسافة 1400 متر، على لقب إسطبلات دامس البالغة جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:24:47 دقيقة.

وعقب الخماسية النادرة التي حققها تاج أوشي، ارتفع رصيد الفارس الأيرلندي من الانتصارات إلى 52 فوزاً متصدراً لائحة بطولة الفرسان في كل المضامير، ومتصدراً أيضاً بطولة الفرسان بمضمار أبوظبي برصيد 18 فوزاً.