97 محملاً يرفعون الأشرعة في «سباق غناضة»



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق في الساعة الواحدة ظهر السبت، سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويعد السباق الجولة الثانية لهذه الفئة، وتصل مسافته إلى 25 ميلاً بحرياً، بمشاركة 97 محملاً شراعياً من مختلف إمارات الدولة.

وترفع المحامل أشرعتها للإبحار من شرق جزيرة السعديات، حيث نقطة الانطلاقة، وحتى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بكورنيش العاصمة، حيث يتم تتويج الفائرين بالمراكز الأولى.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق الترتيبات كافة، لإخراج السباق في أفضل صورة، من خلال تسلم طلبات المشاركة، وتحديد موعد وموقع الانطلاقة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وتستقطب سباقات هذه الفئة نخبة من النواخذة والبحارة، لكونها الفئة الأعلى في السباقات التراثية، وتشهد دائماً مشاركة كبيرة ومنافسة ساخنة بين المحامل في سعيها للوصول إلى محطة النهاية، وهي في صدارة الترتيب من أجل التتويج باللقب، والفوز بالجوائز القيمة التي رصدت للفائزين.

ونظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجولة الأولى لسباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والتي حملت اسم «سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، وبمشاركة ما يقارب من 100 محمل، من مختلف إمارات الدولة، وتُوج باللقب المحمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

من جانبه، أشاد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة السباقات بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإقبال الكبير على المشاركة في سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والحرص الذي أظهره ملاك المحامل والنواخذة والبحارة على المشاركة في السباق، والتعاون مع اللجنة المنظمة في إكمال عمليات التسجيل وفق اللوائح والنظم الخاصة بالسباق.

وثّمن المهيري دعم القيادة الرشيدة للأنشطة والفعاليات التراثية، وتوجّه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للسباق.

وأضاف: «يحرص النادي على التفاعل مع كل الأنشطة والفعاليات التراثية من سباقات ومهرجانات وفعاليات وأنشطة، ويأتي ذلك من صميم دوره في تعزيز العمل من أجل الحفاظ على التراث البحري الإماراتي العريق، والتعريف بمفرداته القيمة، ومعانيه الغنية بتفاصيل ارتياد البحر من شجاعة، ومهارة، وهذا ما يجب أن يقدم إلى الأجيال لمعرفة ما تركه لنا الأجداد والآباء من تراث نعتز به أمام العالم».

وقال: «سباق غناضة حلقة ضمن سلسلة طويلة من السباقات التراثية التي ينظمها النادي، ويفخر بأن يكون جزءاً من فعالياتها، ويعمل مع المنظومة التي تدفع إلى الحفاظ على التراث البحري الإماراتي، ونشعر بسعادة كبيرة عند تنظيم أي من هذه السباقات، لأننا نشاهد خلالها شغف أبناء الإمارات، وحرصهم على التمسك بماضيهم، وإرث البحر الذي هو جزء من حياة أهل الإمارات».