«السبت العملاق» بروفة مصغرة لـ «مونديال» كأس دبي العالمي



عصام السيد (دبي)



يشهد مضمار ميدان في الساعة الثالثة والنصف عصر السبت حفل سباقات السبت العملاق «سوبر ساترداي» الذي يتألف من 9 أشواط، متضمنة الجولة الثالثة من بطولتي آل مكتوم للتحدي للخيول العربية، والمهجنة الأصيلة، وبطولة جبل حتا، وجميعها للفئة الأولى، وسيكون «لقاء السحاب» بين الخيول المرشحة، وتعتبر السباقات بروفة مصغرة لـ «مونديال» كأس دبي العالمي، السباق الأغنى والأرقى في العالم، وتشارك حوالي 128 خيلاً، فيما تبلغ قيمة الجوائز مليوني و345 ألف دولار برعاية طيران الإمارات.

وتجتذب الجولة الثالثة من بطولة تحدي آل مكتوم «للفئة الأولى» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي، البالغ جائزتها 450 ألف دولار، التي تحاكي الشوط الرئيسي في كأس دبي العالمي، نخبة الخيول، حيث يتلقى الفائز دعوة مباشرة للمشاركة في الليلة الكبيرة، وأبرز المرشحين «بندوق» ورفيقه في الإسطبل «لو أوف بيس»، و«سالوت ذا سولجر».

وستكون بطولة تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة بجولتها الثالثة «للفئة الأولى» لمسافة 2000 متر رملي، البالغة جائزتها 75 ألف دولار، والتي تحاكي بطولة كحيلة كلاسيك، مسرحاً للقاء العمالقة، أبرزها «جوغورثا دي مونلاو» الذي يدافع عن لقبه أمام «كيرلس ديل روك»، و«حميم».

وتتنافس نخبة من الخيول على لقب بطولة جبل حتا «للفئة الأولى» لمسافة 1800 متر – عشبي، البالغة جائزتها 350 ألف دولار، يتصدرها «ماستر أوف ذا سيز»، نجم زعبيل مايل، ورفيقه في الإسطبل «فاليانت برينس»، فيما يدفع سعيد بن سرور بـ «لاند أوف ليجندز» و«ريل ورلد».

وسيكون التنافس قوياً في بطولة دبي مدينة الذهب «للفئة الثانية» لمسافة 2410 أمتار عشبي، البالغة جائزتها 250 ألف دولار، ويعد «كيماري» أحد أخطر المشاركين، إلى جانب رفيقه «جلوبال هيت»، وهناك ممثل هونج كونج «سينيور توبا».

وتجتذب بطولة برج نهار «للفئة الثالثة» لمسافة الميل رملي، 16 خيلاً، تضم «دسكوفري آيلاند»، و«رويال ميوز»، إلى جانب «ديزرت ويزدم».

ويلتقي نجوم السرعة في بطولة ند الشبا تيرف سبرينت «للفئة الثالثة» البالغة جائزتها 250 ألف دولار، أبرزها «سيتي ووك»، و«الدسم»، و«مقياس».

ويبرز «لاهريش»، و«جو سولجر جو»، و«مستر راج»، إلى جانب «ساوذرن آرتست» في بطولة تحدي البستكية «قوائم» لخيول سن الثلاث سنوات فقط، لمسافة 1900 متر رملي، البالغة جائزتها 170 ألف دولار.

وتجتذب بطولة رأس الخور (شروط) لمسافة 1400 متر عشبي، البالغة جائزتها 300 ألف دولار، 16 من الخيول القوية، يتصدرها «السهيل»، و«سان دوناتو»، و«دانيه».

ويختتم الحفل بسباق مهب الشمال «للفئة الثالثة» لمسافة 1200 متر رملي، البالغة جائزته 250 ألف دولار، وسيكون الصراع متكافئاً بين «توز»، و«مهيب»، و«اوسليت».

ومواصلة لنجاح «أمسية السيدات»، الأولى في مضمار ميدان، يقدم نادي دبي لسباق الخيل حدثاً جديداً للموضة والأزياء في أمسية سوبر ساترداي، وينظم الحدث مرة أخرى، بالتعاون مع هاتس آند هورسيز، ويقدم فرصة رائعة لارتداء أجمل ملابس ليوم السباق، مع الاستمتاع بمنافسات قوية بين أفضل الخيول.