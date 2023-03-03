«صاعقة» برشلونة و«صدمة» ميسي!

عمرو عبيد (القاهرة)



تنوّعت التغطية الصحفية الإسبانية لأحداث مواجهة «الكلاسيكو»، في ذهاب نصف نهائي كأس المالك، التي شهدت تحقيق برشلونة فوزاً ثميناً في عقر دار ريال مدريد.

ووصفت صحيفة «سبورت الكتالونية» الانتصار بـ «الإنجاز الخارق في البيرنابيو»، وأردفت أنه برغم الغيابات العديدة والظروف المعاكسة، حصد «البارسا» فوزاً يقربه من نهائي الكأس، بعد مباراة «معقدة» قدم فيها الفريق «درساً دفاعياً» غير معتاد، في حين أن سيطرة «الريال» المطلقة لم تمنحه تسديدة واحدة على المرمى!

وقالت «موندو ديبورتيفو» إن برشلونة لا يزال يُمثّل عقبة صعبة في طريق ريال مدريد، الذي تألق عالمياً، لكنه عانى محلياً أمام صدارة الفريق الكتالوني في «الليجا»، وقبلها اقتناص «السوبر»، والآن يأتي دور «كأس الملك»، بينما عنونت «لي سبورتيو» غلافها بالحديث عن «ملوك الدفاع»، في إشادة بالأداء والالتزام التكتيكي، من جانب برشلونة بصورة «غير مألوفة».

ولم تختلف «ماركا» المدريدية مع الصحف الكتالونية ربما للمرة الأولى، حيث كتبت أن «البارسا» استخرج الذهب من منجم «الريال»، وتناولت ظهور إحصاءات غريبة في «الكلاسيكو» مثل استحواذ برشلونة الذي لم يتجاوز نسبة 35%، وكذلك عدم قدرة «الملكي» على تسديد أي كرة داخل إطار المرمى، أما «آس» فقد رأت أن المباراة شهدت الكثير من المشاحنات والصراعات البدنية والخشونة، في حين لم تُقدّم الكثير من المتعة الفنية الكروية المعتادة في هذه اللقاءات.

وبعيداً عن «كلاسيكو الأرض»، خرجت أغلب الصحف الأرجنتينية لتعبر عن انزعاجها من الحادث الغريب الذي وقع في مدينة روساريو الأرجنتينية، مسقط رأس الأسطوري ميسي، الذي ارتبط اسمه بحادث إطلاق نار صوب محل تجاري تمتلكه عائلة أنتونيلا، زوجة «البرغوث»، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ترك الرجل المُسلح رسالة تهديد إلى «ليو»، لتتصدر القصة غلاف صحيفة «كرونيكا» المحلية بعنوان «صدمة عالمية بسبب تهديد ميسي»، أما مواطنتها إيبوكا فوصفت ما حدث بـ «الجنون»، في حين قالت «بوبيولار» إن هجوم المافيا على ميسي أصاب الجميع بالصدمة والذعر حسب رأيها، وعنونت باجينا الأمر بـ «حادث السوبر ماركت»، ونشرت جميع الصحف تلك الرسالة المجهولة، لكنها لم تكشف بعد عن أسبابها ومدى ارتباط ميسي وعمدة المدينة بتلك الأمور، إلا أن جافكين العمدة وأحد مسؤولي الشرطة، أكدا أن الأمر لا يتضمن تهديداً حقيقياً لأسطورة «التانجو»، واتفقا على أنه عمل «استعراضي» من أجل جذب الانتباه والشهرة!