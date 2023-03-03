6 مباريات قوية لمنتخبنا في «عربية الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخب الجودو 6 نزالات قوية في «تمهيدي» البطولة العربية الـ 21 للرجال والسيدات التي تستضيفها الدوحة بمشاركة 13 دولة، هي الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، العراق، تونس، سوريا، لبنان، جيبوتي، وقطر.

وتشهد مباريات الدور التمهيدي خوض خالد خميس وليد مباراته في وزن تحت 66 كجم مع اللبناني عبدالله عدنان، ويلتقي جورام أرام في الوزن نفسه مع الفائز من القطري فلاح جاسم والأردني أحمد الرفوع.

ويلعب سعيد النقبي مع الأردني معاذ السلمان، في وزن تحت 73 كجم، وخليفة الحوسني مع العراقي فتح الله سوران، ويلتقي منصور عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم مع البحريني شوتشيف عزمات، وفي الوزن نفسه يخوض حارب عبدالرحمن مباراته مع الأردني حسين عيال سلمان، ويدرب منتخبنا الياباني أشيدو كوكي.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس البعثة محمد جاسم سجواني، أمين السر المساعد، على جاهزية منتخبنا الصاعد لخوض البطولة العربية، وتأتي مشاركته في إطار استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات، في ضيافة الفجيرة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل.