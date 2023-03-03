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كأس دبي الذهبية للبولو بين الإمارات والحبتور

كأس دبي الذهبية للبولو بين الإمارات والحبتور
3 مارس 2023 13:41

 
رضا سليم (دبي)

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يُسدل الستار السبت على كأس دبي الذهبية للبولو التي يحتضنها ملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، وتجمع المباراة النهائية بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور أيفزا بقيادة محمد الحبتور، ويسبق النهائي مباراة غنتوت وذئاب دبي كافو على كأس الترضية.
انطلقت البطولة 15 فبراير الماضي، بمشاركة 8 فرق هي الإمارات والحبتور أيفزا وذئاب دبي كافو وأيه إم وبنجاش دودسون وهوريل وغنتوت ومهرة ومجموعة أياكس للاستثمار وكلينوفا نوا كابيتال وبمعدل هانديكاب 20 جول، وشهدت 18 مباراة حتى الآن، أحرزت الفرق 322 هدفاً بمعدل 17.8 هدف في كل مباراة.
ويمثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولوكاس مونتيفرد، وتومي بيرسفورد، ومارتن بوديستا، فيما يضم «الحبتور أيفزا» محمد الحبتور، وماثير بيري، وجيان جوريتش، وباوتيستا بايوجار.
ويبدأ مهرجان الختام في الساعة العاشرة صباحاً، وأعدت اللجنة المنظمة فعاليات كثيرة للجمهور، حيث تقدم فروسية شرطة دبي عروضاً بالخيول، على أن تبدأ مباراة غنتوت وذئاب دبي كافو على كأس بنتلي في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وبعدها عروض لطلاب المدارس وللأزياء، وتقدم فرقة موسيقى شرطة دبي عروضاً في تشكيلات حركية وفنية، حتى موعد المباراة الختامية والمرتقبة على الكأس الذهبية بين الإمارات والحبتور أيفزا في الساعة الرابعة عصراً، وبعدها مراسم تتويج البطل والوصيف لكأس أيفزا الذهبية 2023، وبطل ووصيف كأس بنتلي 2023، ويستمتع الحضور بعروض الليزر وعروض الإضاءة الليلية.

دبي
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كأس دبي الذهبية للبولو
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