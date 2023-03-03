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نجم ميلان بين «البارسا» وإغراءات «إبرا»!

نجم ميلان بين «البارسا» وإغراءات «إبرا»!
3 مارس 2023 10:43

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


انعكس الوضع المالي الصعب لبرشلونة على قدرته على عقد صفقات بمبالغ كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ورغم نجاحه في بيع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، وإعارة الظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، إلا أن «البارسا» لم يستطع ضم أي لاعب جديد خلال «الانتقالات الشتوية»، وبمعنى أوضح لم تسمح له رابطة الدوري الإسباني «الليجا» بالقيام بذلك، ويواصل تشافي هيرنانديز المدير الفني بقية الموسم، بينما ينقصه مكانان شاغران في قائمة فريقه.
وتسعى إدارة «الكتالوني» لسد النقص في «الميركاتو الصيفي» القادم، ولكن الأمر لن يكون سهلاً، لأن إبرام الصفقات الجديدة سيكون مسألة شديدة الحساسية، في ظل الصعوبات المالية القائمة، ما قد يُجبر «البلاوجرانا» على انتهاج «إستراتيجية» جديدة مختلفة، فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين الجدد، وتتمثل في التركيز على التفاوض مع النجوم الذين تنتهي عقودهم الحالية مع أنديتهم في موعد أقصاه «صيف 2024»، أي بعد موسم آخر من الموسم الحالي.
وكشفت صحيفة «سبورت» النقاب عن أن المهاجم الدولي البرتغالي رافائيل لياو لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، يدخل ضمن هذه الفئة من اللاعبين، إذ أن عقده مع «الروسونيري» ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يعني إمكانية الحصول على خدماته بسعر أقل في الصيف، إذا ما قرر ميلان بيعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يتابع الموقف باهتمام، وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وناديه الحالي، سيكون بمثابة صفقة رائعة باعتباره أحد المهاجمين الشبان الواعدين.
غير أن بعض المصادر الصحفية الإيطالية، ذكرت أن إدارة ميلان متمسكة بنجمها البرتغالي، بل وعرضت عليه تجديد عقده بأربع أضعاف قيمته، بل أن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عرض عليه أن يمنحه منزله، إذا ما جدد عقده، بل واعترف بأنه خفض راتبه كثيراً، من أجل منح لياو المزيد من المال، في حال استمراره مع الفريق.
أضافت المصادر نفسها أن لياو متمسك فيما يبدو بالرحيل لخوض تجربة احتراف جديدة في دوري آخر، ولم يخف إعجابه بمشروع برشلونة المستقبلي.
رافائيل لياو المولود في 10يونيو 1999 «23عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في سبورتنج لشبونة من 2017 إلى 2018، وانتقل بعدها إلى ليل الفرنسي موسم 2018-2019، ونجح ميلان في الحصول على خدماته عام 2019، بموجب عقد مدته 5 سنوات تنتهي في 2024. 

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ولعب لياو لمنتخبات الشباب البرتغالية تحت 16و17و19 و20 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2021، وشارك في كأس العالم الأخيرة.

رافائيل لياو
الدوري الإيطالي
ميلان
إبراهيموفيتش
الدوري الإسباني
برشلونة
تشافي هيرنانديز
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