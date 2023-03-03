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بوسكيتس: قاتلنا أمام الريال

بوسكيتس: قاتلنا أمام الريال
3 مارس 2023 08:49

 
مدريد (رويترز) 

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فاز برشلونة العنيد 1-صفر، على غريمه ريال مدريد، في لقاء مشحون، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.
ودافع الفريق الكتالوني بصورة رائعة، بعدما أحرز إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه في الشوط الأول، ليتجاوز غياب العديد من لاعبيه البارزين، وفي مقدمتهم روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبلي للإصابة.
وسافر برشلونة إلى العاصمة الإسبانية، وهو بحاجة إلى فوز، لتعويض الخروج من الدوري الأوروبي، وسقوطه أمام ألميريا المتعثر، بعد الانتصار في سبع مباريات متتالية بالدوري.
وأبلغ سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة محطة تي.في.ئي: كنا نود الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر، والسيطرة على المباراة، لكننا قاتلنا على أعلى مستوى، ريال مدريد استحوذ على الكرة، من دون صنع فرص، حصلنا على الأفضلية قبل مباراة الإياب، وهو أمر مهم حقاً.
وقام رونالد أراخو مدافع برشلونة بعمل رائع كظهير أيمن، وحد من خطورة فينيسيوس جونيور، مما ترك كريم بنزيمة من دون مساعدة في الهجوم، وزاد إحباط وتوتر لاعبي ريال مدريد قبل ارتكابهم خطأ منح برشلونة هدف الفوز.
وفرض برشلونة سيطرته الدفاعية على ريال مدريد بعد الاستراحة ورغم استحواذ صاحب الأرض على الكرة لم يشكل خطورة على مرمى ضيفه.
ولم يسدد ريال مدريد أي كرة على المرمى رغم استحواذه على الكرة بنسبة 70 بالمئة في الشوط الثاني.
ووقف أنسو فاتي حائلاً أمام تعزيز برشلونة النتيجة، عندما اصطدمت به تسديدة زميله كيسي في الدقيقة 71.
ويلتقي الفريقان في الخامس من أبريل المقبل في برشلونة، على أن يواجه الفائز أتليتيك بلباو أو أوساسونا الذي فاز 1-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي على ملعبه.

كأس إسبانيا
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