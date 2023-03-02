رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات

برلين (د ب أ)

تعرضت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم، لتهديد مزعوم من جانب تجار مخدرات في موطنه بمدينة روزاريو الأرجنتينية، وهي أعنف مدينة في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدة طلقات نارية تم إطلاقها صباح أمس الخميس في متجر في روزاريو تمتلكه عائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، وفقاً لتقارير محلية.

وترك مطلقو النار رسالة أشارت إلى ميسي نفسه، وبابلو جافكين، عمدة روزاريو جاء فيها: "ميسي نحن ننتظرك، جافكين تاجر مخدرات ولن يحميك". ولم يعلق ميسي وعائلته على الواقعة ، فيما لم يتضح السبب أو الدافع وراءها.

كان جافكين، قد انتقد في وقت سابق العديد من قوات الشرطة المحلية التي تقوم بدوريات في روزاريو، بسبب عدم التأمين الكافي. وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز في فعالية إنه على تواصل مع السلطات المحلية لمعرفة ما حدث.

وأضاف: "نقوم بالكثير لكن من الواضح أنه يجب علينا فعل أكثر من ذلك، لأن العنف والجريمة المنظمة في روزاريو مشكلة حقيقية".