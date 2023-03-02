برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين

مدريد (د ب أ)

وضع برشلونة قدماً في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزاً ثميناً 1 / صفر من ملعب مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وجاء هدف المباراة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد، هدفاً لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وبات يكفي برشلونة، الذي خاض المباراة بدون نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعاني من إجهاد عضلي، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى بملعبه سبوتيفاي كامب نو في الخامس من /أبريل المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي. بهذا الانتصار، واصل برشلونة تفوقه على الريال للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن تغلب 3 / 1 على الفريق الملكي في يناير الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي جرى بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت هذه هي المباراة الثالثة بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز الريال 3 / 1 على برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، الذي استضاف اللقاء، في مواجهة الفريقين الأولى بالدوري الإسباني في أكتوبر الماضي. ومن المقرر أن يتجدد الموعد أيضاً بين الفريقين يوم 19 مارس الجاري، في برشلونة، خلال مواجهة الفريقين الثانية ببطولة الدوري.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في نهائي كأس الملك مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أوساسونا وأتلتيك بلباو.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب أوساسونا أمس الأربعاء، انتهت بفوز أصحاب الأرض 1 / صفر.

وبدأت المباراة باستحواذ على الكرة من جانب الريال، المدعم بعاملي الأرض والجمهور، لتشهد الدقيقة السابعة التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق فينيسيوس جونيور، الذي انطلق بالكرة من جهة اليسار حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، لكنه وضعها بعيدة عن المرمى.

وسجل كريم بنزيمة هدفاً للريال في الدقيقة 12، لكن سرعان ما قرر حكم المباراة إلغائه بداعي وقوع اللاعب الفرنسي في مصيدة التسلل. حاول برشلونة الاعتماد على سلاح الهجمات المرتدة في ظل المساحات الخالية في دفاع الريال، ليأتي من إحداها هدف التقدم لمصلحة الفريق الكتالوني في الدقيقة 26 عن طريق إيدير ميليتاو لاعب الفريق الأبيض.

وتلقى فرانك كيسي تمريرة بينية من فيران توريس، لينفرد بالمرمى ويسدد من داخل المنطقة، لكن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال، أبعد الكرة بقدمه، قبل أن تصطدم من جديد بقدمه ميليتاو وتعانق الشباك.

وقرر حكم المباراة إلغاء الهدف في البداية بداعي تسلل كيسي، قبل أن يعدل عن قراره ويحتسب الهدف، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت لصحة موقف اللاعب الإيفواري، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1 / صفر على الريال. واصل الريال هجومه المكثف في بداية الشوط الثاني، كما لجأ الريال لسلاح التسديد في ظل التمركز الدفاعي للاعبي برشلونة، وسدد إدواردو كامافينجا من خارج المنطقة في الدقيقة 51، لكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى.

أسرع الريال من إيقاعه وحاصر برشلونة في منطقة جزائه، حيث تعددت الركلات الركنية من كلا الجانبين، ولكن دون فاعلية على المرمى.

دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بالبرازيلي رودريجو بدلاً من ناتشو في الدقيقة 65، ليرد تشافي مدرب برشلونة بالتبديل الأول للفريق الكتالوني بنزول أنسو فاتي بدلاً من رافينيا في الدقيقة 69.

وعلى عكس سير اللعب، أضاع برشلونة فرصة مؤكدة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 72، حينما تلقى كيسي كرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكن الكرة اصطدمت في قدم فاتي، ليمنع الكرة من احتضان الشباك.

أجرى الريال تبديلين بنزول أوريلين تشواميني وألفارو رودريجيز بدلاً من توني كروس ولوكا مودريتش، ليرد برشلونة بتبديل سيرجي روبيرتو بدلاً من كيسي.

وهدد برشلونة المرمى المدريدي بمرتدة أخرى في الدقيقة 85، حيث سدد فاتي من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج لركنية، لم تسفر عن شيء، ليرد رودريجو بتسديدة مباغتة في الدقيقة 90، أخطأت مرمى برشلونة.

وواصل الريال محاولاته بغية إدراك التعادل خلال الوقت الضائع، الذي بلغ 7 دقائق، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لبرشلونة 1 / صفر على منافسه اللدود.