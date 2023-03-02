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الرياضي

نجم «السلة الأميركي» يستثمر في كرة القدم

نجم «السلة الأميركي» يستثمر في كرة القدم
3 مارس 2023 01:15

ميامي (أ ف ب) 
بات اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الفائز مرتين بلقب أفضل لاعب في الموسم العادي في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، من المستثمرين الأقلية في نادي ناشفيل لكرة القدم.
وأفاد النادي في بيان أن نجم ميلووكي باكس النيجيري الأصل المولود في اليونان، قام بالاستثمار مع أشقائه الثلاثة ثاناسيس وكوستاس وأليكس.
من ناحيته، قال أنتيتوكونمبو: «كان والدي لاعب كرة قدم محترفا، وكانت هذه أول رياضة أُحبها في اليونان».
وأضاف: «لطالما حلمت بامتلاك فريق كرة قدم. عندما استكشفنا أنا وأشقائي نادي ناشفيل، كنا نعلم أنه فريق ومدينة أردنا المشاركة فيهما».
كما انضم لاعب الهوكي السويدي فيليب فورسبرغ، الهداف التاريخي لناشفيل بريداتورز في دوري الهوكي، إلى مجموعة مالكي النادي.
قال فورسبرغ في بيان «لقد كان فريق ناشفيل إضافة رائعة لثقافتنا الرياضية، وكان الانضمام إلى مجموعة المالكين فرصة لن أفوتها. لقد نشأت كمشجع لنادي ليفربول الإنجليزي في السويد، وبعد اليوم يسعدني إضافة مجموعة ثانية من الألوان للتعبير عن فرحتي!».
وتضم مجموعة مالكي نادي ناشفيل، لاعب كرة القدم الأميركية في فريق تينيسي تايتنز ديريك هنري، إضافة إلى الممثلة العالمية ريس ويذرسبون.
وتعود ملكية النادي الذي يشارك في الدوري منذ عام 2020 لرجل الأعمال جون إنغرام، علماً أنه نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في جميع المواسم الثلاثة الأولى.

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