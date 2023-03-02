الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية
3 مارس 2023 00:34

محيي وردة(أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«سيناريو 14/15» يطارد الأهلي والزمالك
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!

اعتذر النادي الأهلي المصري عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة القدم، حيث أرسل خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. 
وجاء في الخطاب أنه بقدر رغبة النادي في تلبية الدعوة الكريمة، إلا أنه يتعذر مشاركة فريق الأهلي في هذه البطولة، وفقًا للرؤية الفنية، وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي، الذي ترتب عليه إصابة العديد من اللاعبين. كما أن الموسم الكروي المحلي سوف تنتهي فعالياته يوم 15 يوليو القادم، فيما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم 20 من نفس الشهر وتنتهي في الخامس من أغسطس المقبل، وبالتالي لن يحصل لاعبو الأهلي على أي فترات راحة بين الموسمين، ولن يتمكن الجهاز الفني من إقامة فترة إعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الأول من سبتمبر تقريبًا، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين عناصر الفريق. لذا يعتذر النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية، وهو يؤكد على تقديره الكامل للدعوة التي تلقاها من الاتحاد العربي بهذا الخصوص.

الأهلي المصري
البطولة العربية
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©