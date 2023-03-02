الوحدة يخطف الهلال بالتعادل المثير

الرياض (د ب أ)

خطف الوحدة تعادلاً مثيراً مع ضيفه الهلال 3 / 3، ضمن منافسات المرحلة 19 من دوري روشن السعودي لكرة القدم. ورفع الهلال، الذي خاض أول مباراة له عقب تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه الساحق على الدحيل القطري 7 / صفر يوم الأحد الماضي، رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم الهلال في الدقيقة الثانية عن طريق ميشيل ديلجادو، لكن الوحدة أدرك التعادل عبر أوسكار دوارتي في الدقيقة 24، وفي الدقيقة 51 سجل أوديون إيجالو الهدف الثاني للهلال، ثم رد عليه أنسيلمو بتسجيل هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل سعود عبد الحميد الهدف الثالث للهلال، غير أن الوحدة نجح في إدراك التعادل مجدداً عبر سلطان السوادي بعد ذلك بست دقائق.