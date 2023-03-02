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الرياضي

حمدان بن محمد يشهد انطلاق «النسخة الرابعة» من «الألعاب الحكومية»

حمدان بن محمد خلال حضوره افتتاح الألعاب الحكومية في نسختها الرابعة (وام)
3 مارس 2023 01:18

دبي (وام)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، انطلاق النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية التي تأتي بالشراكة مع الشريك الرسمي موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد»، بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي»، حيث شملت فعاليات اليوم الأول منافسات تحدي المُدُن، ومواجهات فرق الجهات الحكومية على مستوى الدولة للرجال.
ولفت سموه إلى أن إقامة النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية تأتي ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء القدرات المؤهلة للوصول بدبي إلى موقع الصدارة العالمية في المجالات كافة، وتعزيز مكانة دبي على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.

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ورحّب سموه بالضيوف المشاركين في النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية من مختلف أنحاء العالم، والمستمرة إلى 5 مارس الجاري، مشيداً بالمستوى التنافسي والأداء العالي خلال مشاركتهم في «تحدي المدن»، وجهودهم الكبيرة ليكونوا قادرين على تقديم المستويات المتميزة التي ظهروا بها، ما يعكس تحليّهم بروح التحدي والعزيمة والإصرار على تحقيق أفضل النتائج، والتزامهم بوضع استراتيجيات مدروسة وتنفيذها عملياً وبشكل جماعي، ضمن إطار رياضي تنافسي للفوز بهذه الفئة المستحدثة. 
وأضاف سموه أن تميز المستوى التنظيمي للبطولة واضح منذ بدايتها، وهو دليل على تطور الألعاب الحكومية عاماً بعد عام وتوسعها كماً وكيفاً، ليس فقط من النواحي التنظيمية، ولكن أيضاً من ناحية مستوى الفرق المشاركة، والتي تحرص على تطوير مستواها للعودة كل عام للمشاركة والمنافسة في جميع الفئات، ضمن هذا الحدث السنوي الذي أفسح لنفسه مكانة متميزة على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية. 
وتضمّنت فعاليات اليوم الأول من الألعاب الحكومية الرابعة مشاركة 28 فريقاً تنافس في سبعة تحديات ضمن التصفيات التأهيلية من مواجهات فرق الجهات الحكومية على مستوى الدولة للرجال. 
في حين شهدت منافسات «تحدي المدن» تنافس 27 مدينة عالمية سعياً للفوز بلقب «بطل تحدي المدن».
وحظيت النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية برعاية عدد آخر من الجهات الحكومية والخاصة، وهي مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، الراعي الذهبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، الراعي الفضي للعام الرابع على التوالي، وبالشراكة مع بنك أبوظبي الأول «FAB»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو «du»، و«لولوليمون»، ومؤسسة دبي للإعلام، وشبكة الإذاعة العربية «ARN».

حمدان بن محمد
دبي
الإمارات
حمدان بن محمد بن راشد
الألعاب الحكومية
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