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عجمان يعود من بني ياس بالثلاثية

عجمان يعود من بني ياس بالثلاثية
2 مارس 2023 22:43

مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق عجمان فوزاً صعباً على بني ياس 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «السماوي» في الشامخة، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة 32 ارتقى بها إلى المركز السادس في انتظار نتيجة لقاء الجزيرة والشارقة.
وتفوق عجمان بفضل ثلاثية الشوط الأول، حيث نجح وليد أزارو في التقدم بالهدف الأول عند الدقيقة 17، وأضاف التونسي فراس بالعربي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و49، في حين قلص سوزا لبني ياس بالهدف الأول في الدقيقة 56، وسجل السنغالي أوبا الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 59.
وجاءت الدقائق الأخيرة من اللقاء مثيرة للغاية، حيث حالت العارضة دون التعادل لبني ياس في الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز عجمان 3-2.

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