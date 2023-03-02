الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الفرسان.. الصدارة السريعة

الفرسان.. الصدارة السريعة
2 مارس 2023 22:45

فيصل النقبي (كلباء)

عزز شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه الصعب على اتحاد كلباء 2 -1، في اللقاء الذي أقيم على استاد كلباء ضمن مباريات الجولة 18، وسجل للفرسان كارتابيا بالدقيقة الخامسة وسلطان الزعابي بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 66، فيما سجل هدف النمور البديل أحمد عامر بالدقيقة 81 من زمن المباراة.

أخبار ذات صلة
«الملك» و«فخر أبوظبي».. سباق النقاط قبل «قمة الكأس»
عجمان يعود من بني ياس بالثلاثية

وبلغ الفرسان النقطة 39 ليتصدر بفارق نقطتين عن العين، الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 37 نقطة
وحقق شباب الأهلي فوزه "العاشر" على "النمور"، وهو فوزه الثاني عشر بالمسابقة هذا الموسم، فيما تلقى اتحاد كلباء الخسارة الثامنة هذا الموسم ليبقى عند نقاطه 24.
وترجم شباب الأهلي سيطرته المبكرة بهدف عبر كارتابيا، في الدقيقة الخامسة رافعاً رصيده للهدف السابع متصدراً قائمة هدافي الفرسان في الدوري، وأضاف مدافع النمور سلطان الزعابي الهدف الثاني بطريقة عكسية في مرماه بالدقيقة 66 ليعزز الفرسان تقدمه بهدفين.
وقلص البديل أحمد عامر النتيجة لمصلحة "النمور" بالدقيقة 81 من زمن المباراة، لكن الوقت المتبقي لم يسعف الفريق لإدارك التعادل خصوصاً وأن المباراة شهدت في دقائقها الأخيرة طرد دومبيا في الدقيقة 89.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©