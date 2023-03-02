الفرسان.. الصدارة السريعة

فيصل النقبي (كلباء)

عزز شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه الصعب على اتحاد كلباء 2 -1، في اللقاء الذي أقيم على استاد كلباء ضمن مباريات الجولة 18، وسجل للفرسان كارتابيا بالدقيقة الخامسة وسلطان الزعابي بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 66، فيما سجل هدف النمور البديل أحمد عامر بالدقيقة 81 من زمن المباراة.

وبلغ الفرسان النقطة 39 ليتصدر بفارق نقطتين عن العين، الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 37 نقطة

وحقق شباب الأهلي فوزه "العاشر" على "النمور"، وهو فوزه الثاني عشر بالمسابقة هذا الموسم، فيما تلقى اتحاد كلباء الخسارة الثامنة هذا الموسم ليبقى عند نقاطه 24.

وترجم شباب الأهلي سيطرته المبكرة بهدف عبر كارتابيا، في الدقيقة الخامسة رافعاً رصيده للهدف السابع متصدراً قائمة هدافي الفرسان في الدوري، وأضاف مدافع النمور سلطان الزعابي الهدف الثاني بطريقة عكسية في مرماه بالدقيقة 66 ليعزز الفرسان تقدمه بهدفين.

وقلص البديل أحمد عامر النتيجة لمصلحة "النمور" بالدقيقة 81 من زمن المباراة، لكن الوقت المتبقي لم يسعف الفريق لإدارك التعادل خصوصاً وأن المباراة شهدت في دقائقها الأخيرة طرد دومبيا في الدقيقة 89.