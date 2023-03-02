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الرياضي

لوب بطل «المرحلة الرابعة» من «رالي أبوظبي»

لوب بطل «المرحلة الرابعة» من «رالي أبوظبي»
3 مارس 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أحرز سيباستيان لوب لقب المرحلة الرابعة من رالي أبوظبي الصحراوي، ليعزز بذلك مساعيه للفوز بلقب كأس العالم للراليات الصحراوية. وجمع لوب وملاحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر أكبر عدد من نقاط البطولة، من خلال الفوز بالمرحلة قبل الأخيرة للرالي، بفارق 6 دقائق و59 ثانية عن الجنوب أفريقي هيندريكس لاتيجان بسيارة تويوتا.
وخرج ناصر العطية من الحدث، بعد حادث كبير في المرحلة الثالثة، ما يعني أن لوب يضمن صدارة كأس العالم للراليات الصحراوية عام 2023، عقب انتهاء رالي أبوظبي الصحراوي اليوم.
وإذا تمكن بطل العالم للراليات تسع مرات من تحقيق انتصار آخر في المرحلة الأخيرة اليوم، فيحظى بميزة صدارة البطولة بفارق 16 نقطة عن منافسه القطري، قبل التوجه لخض غمار الجولة الثالثة من البطولة في أبريل بالمكسيك، يليها جولات الأرجنتين والمغرب.
وسجل السعودي يزيد الراجحي، ثالث أسرع زمن في اليوم بسيارته التويوتا، خلف لوب بتسع دقائق، ويتصدر لوب حالياً رالي أبوظبي الصحراوي بفارق 10 دقائق و27 ثانية عن الفائز في رالي 2018 مارتن بروكوب بسيارة فورد رابتور، ويحتل دينيس كروتوف بسيارة ميني المركز الثالث الإجمالي على المنصة.
وتأخر انطلاق المرحلة الرابعة ساعتين بسبب الضباب الكثيف، ما أدى لتقصير المرحلة، والتي كانت الأطول في الرالي إلى مسافة 173 كم بدلاً من 308 كم للسيارات، أما المرحلة الأخيرة فتبلغ مسافتها 206 كم، وتؤدي إلى نهاية الرالي في أبوظبي بعد ظهر اليوم.

رالي أبوظبي
أبوظبي
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رالي أبوظبي الصحراوي
كأس العالم للراليات الصحراوية
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