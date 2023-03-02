«الملك» و«فخر أبوظبي».. سباق النقاط قبل «قمة الكأس»

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر مباراة الشارقة «الرابع» برصيد «34 نقطة»، وضيفه الجزيرة «السادس» بـ«30 نقطة»، على «الملعب البيضاوي» بـ«الإمارة الباسمة» مساء اليوم، واجهة ختام «الجولة 18» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تنطلق بمباراتي النصر وضيفه الوحدة على استاد آل مكتوم، والظفرة والوصل على ملعب حمدان بن زايد.

وتخطف قمة «الملك» وضيفه «فخر أبوظبي» الأضواء في ختام «الجولة 18»، وتعد المباراة المرتقبة الثانية بين الفريقين، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، بعد التعادل المثير 3-3 في ذهاب الدور الأول للدوري، وقبل المواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل على ذات الملعب، في «ربع نهائي» البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة».

وتدعم معنويات التتويج بلقب «السوبر» «الملك» الذي احتفل بثاني ألقابه تحت قيادة الروماني كوزمين، بعد «كأس رئيس الدولة» المؤجل من الموسم الماضي أمام الوحدة، في الوقت الذي يتطلع فيه «فخر أبوظبي» إلى العودة لـ «مربع الكبار»، مدفوعاً بمعنويات الفوز على بني ياس في الجولة الماضية.

وتحمل «القمة المرتقبة» الرقم 26، في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق الجزيرة برصيد 15 انتصاراً، مقابل 4 انتصارات فقط للشارقة، والتعادل في 6 مباريات أخرى.

ويعتمد «الملك» الذي يفتقد جهود مدافعه اليوناني مانولاس للإصابة، على التألق اللافت للبرازيلي كايو لوكاس الذي أسهم بفعالية في تسجيل الأهداف الثلاثة لفريقه، في مباراة الدور الأول 3-3، «سجل هدفين وصنع الثالث»، في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير الجزيرة «التاريخي» علي مبخوت هداف مواجهات الفريقين برصيد 10 أهداف، والساعي لإكمال «المئوية الثانية» في سجل أهدافه بالدوري بعد تسجيله 197 هدفاً.

ويمني الوصل صاحب الـ 35 نقطة، التمسك بـ«وصافة الترتيب»، حينما يحل ضيفاً على الظفرة الذي يعاني «الأمرين» في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، وستكون المباراة هي الأولى للمغربي بدر الدين الإدريسي العائد مجدداً لتولي تدريب «الفارس»، خلفاً للكرواتي فيلسوفينتش «المقال» بنهاية الجولة الماضية، بعد الخسارة أمام شباب الأهلي 0-2.

ويأمل الإدريسي الذي يعد المدرب الثالث للظفرة في الموسم الحالي 2022- 2023، بعد الصربي نيبوشا، والكرواتي فيلسوفينتش، أن ينجح في تكرار سيناريو الموسم الماضي، حينما قاد الظفرة إلى تجنب الهبوط باحتلاله المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة، بعدما تولى المهمة بداية من «الجولة 18» أيضاً.

وعلى «استاد آل مكتوم»، تصطدم طموحات الوحدة «الخامس» برصيد 34 نقطة، في حصد الفوز السابع على التوالي، في المباريات خارج ملعبه للمرة الأولى في «دوري المحترفين»، برغبة مضيفه النصر «الثاني عشر» برصيد 14 نقطة، في الخروج من «عنق الزجاجة»، والتقى الفريقان في 27 مباراة سابقة، فاز الوحدة في 15 لقاءً آخرها مباراة الدور الأول في الموسم الحالي 4-0، مقابل 4 انتصارات لـ«العميد»، والتعادل في 8 مباريات.

«التعادل الثاني» مرفوض!

ترفع مباريات الشارقة والجزيرة شعار «التعادل المكرر»، في مباريات الفريقين في الدوري، وتؤكد أرقام المواجهات السابقة في «دوري المحترفين»، غياب التعادل في مباراتين على التوالي، في كل المواسم السابقة، وكان التعادل الإيجابي 3-3 قد حسم مباراة الدور الأول في الموسم الحالي على ملعب الجزيرة.

تيجالي.. «اكتمال البدر»

ينشد سبستيان تيجالي إكمال بدر أهدافه في مواجهات الوحدة والنصر خلال مباراة الليلة، بعدما سبق له تسجيل 13 هدفاً بقميص الفريقين، من بينها 12 هدفاً مع «العنابي» مقابل هدف بقميص «العميد»، قبل عودته مجدداً إلى صفوف ناديه السابق، بداية من الموسم الحالي.

«السبع السمان».. طموح «الأصفر»

حافظ الوصل على سجله خالياً من الخسارة في آخر 6 مواجهات أمام الظفرة، قبل مباراة اليوم، وهو يطمح إلى إكمال «السبع السمان» في مباراة الليلة، أملاً في رفع رصيد انتصاراته الإجمالية في مواجهات الفريقين إلى 13، في الوقت الذي حقق فيه الظفرة 7 انتصارات، وحسم التعادل مباراتين.