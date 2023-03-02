هاميلتون: سأغادر مرسيدس من حلبة الملاكمة

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

نفى البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، التكهنات التي أشارت إلى أن موسم 2023 سيكون الأخير له، مشدداً على أنه سيتواجد برفقة فريقه في العام المقبل.

وينتهي العقد الحالي لهاميلتون، الفائز ببطولة العالم 7 مرات، مع فريق مرسيدس بنهاية موسم 2023، الذي ينطلق يوم الأحد المقبل.

وتزايدت التكهنات بأن هاميلتون سوف يبتعد عن الرياضة منذ نهاية مثيرة للجدل لموسم 2021، عندما توج الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم في فئة السائقين خلال السباق الختامي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعاد هاميلتون للمنافسات في العام الماضي، لكنه عانى من موسم متعثر شهد فقدان مرسيدس لقب بطولة العالم في فئة الصانعين لمصلحة فريق ريد بول، غير أنه يستعد الآن لخوض موسمه الـ17 في فورمولا1- في عام 2023.

ورد هاميلتون على المزاعم التي أطلقها السائقان البريطانيان السابقان في فورمولا1، جنسون باتون، ودامون هيل بأنه سيتقاعد بعد انتهاء الموسم الحالي.

وصرح هاميلتون للصحفيين قبل انطلاق السباق الافتتاحي لموسم 2023 في العاصمة البحرينية المنامة "في نهاية المطاف، يروج الناس شائعات بلا حقائق، هذا لن يكون مفيداً على الإطلاق".

وأضاف هاميلتون " منذ أن كان عمري 13 عاماً وأنا مع مرسيدس، وفي العام الماضي عانينا من موسم صعب، لكنني ما زلت هنا، وسواء واجهنا عاماً صعباً آخر هذا العام أم لا، سأظل هنا". وأوضح سائق مرسيدس "إنني مقاتل، ونقاتل كفريق واحد. أحب التحدي المتمثل في إيجاد الحلول وما زلت أعتقد أنني قادر على وضع السيارة في أماكن ربما لا يستطيع الآخرون القيام بذلك. أحب هذا التحدي".

وتابع "بالطبع ، أتمنى أن نبدأ الموسم بسيارة رائعة، لكن الرحلة هي التي تهم حقاً". ومازالت المفاوضات جارية للتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد هاملتون، وأن السائق المخضرم "38 عاماً" واثق من أنها ستكلل بالنجاح في النهاية.

وشدد هاملتون: "عقدنا ساري المفعول، ولطالما كنت مرتاحاً للغاية ولا أشعر أنه يتعين علي إبرام العقد في هذه الثانية. أنا في وضع محظوظ للغاية". وأشار هاميلتون "سيتم إنجاز الأمر عندما نكون مستعدين. لدي علاقة رائعة مع توتو فولف رئيس الفريق ومرسيدس، ونحن ندعم بعضنا البعض بشكل كامل". وأكد هاميلتون "إنني متحمس حقاً بشأن المستقبل معاً وفخور بالفعل بالعمل الذي نقوم به، داخل الحلبة وخارجها والجهود الجديدة التي يمكننا القيام بها للمضي قدما". واختتم هاميلتون تصريحاته قائلاً "سنصل إلى هناك، ما لم يحدث شيء كارثي بيني وبين توتو وندخل في حلبة الملاكمة، لكن بخلاف ذلك نحن بخير".