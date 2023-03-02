«الزعيم» يصطاد شباك «النواخذة» بـ «ثلاثية»



معتز الشامي (دبي)



حقق العين الفوز السادس على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، بتغلبه على دبا بـ «ثلاثية» في افتتاح «الجولة 18»، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «37 نقطة»، فيما بقي «النواخذة» عند 4 نقاط، سجل الأهداف كايو كانيدو في الدقيقة 11، وسفيان رحيمي في الدقيقة 61، وجوناتاس في الدقيقة 81.

سيطر العين على اللقاء منذ البداية، وترجم أفضليته إلى هدف أحرزه كايو الذي تابع كرة مرتدة من الحارس حميد عبدالله، بعد تسديدة يدفاي في الدقيقة 11، وتصدى خالد عيسى حارس «الزعيم» لتسديدة قوية من سيلفا من خارج منطقة الجزاء، وعاد العين لفرض سيطرته، وحصل على ضربة جزاء أهدرها لابا كودجو بعدما سدد الكرة في العارضة في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، نجح العين في مضاعفة النتيجة بهدف لسفيان رحيمي بـ «رأسية» في الدقيقة 61 ليرفع اللاعب رصيد إلى 10 أهداف هذا الموسم، وأضاف جوناتاس الهدف الثالث بكرة زاحفة في الدقيقة 81، مستغلاً مهارته في اختراق دفاع «النواخذة».