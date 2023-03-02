مباراة واحدة تكفي!

لندن(رويترز)

رشحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير لجائزة مدرب الشهر عن فبراير، رغم قيادة الفريق في مباراة واحدة فقط في الخسارة 4-1 أمام ليستر سيتي.

وكان المدرب الإيطالي يتعافى من جراحة لاستئصال المرارة وعاد سريعاً لفريقه في منتصف فبراير، قبل أن يطلب منه الأطباء الحصول على راحة مرة أخرى.

وتولى المدرب المساعد كريستيان ستيليني المسؤولية مؤقتاً، ليحقق الفريق نتائج رائعة بالفوز على مانشستر سيتي ووستهام يونايتد وتشيلسي ليصعد للمركز الرابع.

وقالت رابطة الدوري الممتاز: "على الرغم من تمكنه من حضور مباراة واحدة فقط مع توتنهام هوتسبير في فبراير خلال تعافيه من جراحة في المرارة، فقد شارك كونتي بشكل كبير من بعيد، حيث ساعد في اتخاذ القرارات والتخطيط لحصص المران بقيادة مساعده ستيليني".

وتم ترشيح كونتي إلى جانب مدرب فولهام ماركو سيلفا وإريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد.

وقال ستيليني قبل الخسارة في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد إن كونتي سيعود هذا الأسبوع.

ويحل توتنهام ضيفاً على ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت.