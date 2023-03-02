البطائح وخورفكان «حبايب»

دبا (الاتحاد)



تعادل البطائح وخورفكان 2-2، في المباراة التي أقيمت على استاد دبا، ضمن «الجولة 18»، من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «النسور» رصيده إلى «20 نقطة»، مقابل 16 نقطة لـ «الراقي».

تألق زايد أحمد حارس البطائح، بالتصدي لتسديدة أنتونيو الذي نجح في التخلص من الرقابة، وافتتح البطائح التسجيل بتسديدة جواو بيدرو من داخل المنطقة في الدقيقة 41.

وأهدر البرازيلي دودو ضربة جزاء لخورفكان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأدرك فابيو التعادل لخورفكان إثر تسديدة زاحفة من داخل المنطقة في الدقيقة 58.

وعاد البطائح إلى التقدم، بهدف الكاميروني أناتول، بعدما واجه الحارس، وأسكن الكرة الشباك، في الدقيقة 75، رفض خورفكان الاستسلام للخسارة، وأدرك التعادل مرة أخرى بواسطة فابيو في الدقيقة 87.