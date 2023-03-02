احتفالية رائعة بـ «أوسكار التميز» للشطرنج الآسيوي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



في ليلة ساحرة من ليالي ألف ليلة وليلة، شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الكورنيش بأبوظبي، حفل تكريم رموز ورجالات الشطرنج الآسيوي المتوجين بجوائز أوسكار التميز للشطرنج الآسيوي للعام الخامس، وذلك في ختام فعاليات قمة الشطرنج، بحضور ورعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد القاري الذي قام بتكريم الفائزين، جنباً إلى جنب مع الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة من مملكة البحرين، والأميرة روز بنت عبدالعزيز بن مقرن آل سعود من المملكة العربية السعودية، وهشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ولفيف من قيادات الاتحادات القارية والدولية الشطرنجية الذين يمثلون نحو 80 دولة.

كما شهد الحفل أندريه فيلاتوف، رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج، في أول مناسبة آسيوية رسمية يحضرها بعد انضمام روسيا إلى أسرة الشطرنج الآسيوي بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة.

توج رئيس وزراء حكومة تاميل نادو الهندية بجائزة شخصية العام الآسيوية، بعد نجاح استضافة الأولمبياد العالمي في مدينة تشيناي خلال شهر أغسطس 2022، وحصد الأستاذ الدولي الكبير جوكيش من الهند جائزة أحسن لاعب في قارة آسيا، بعد فوزه بذهبية الرقعة الأولى في الأولمبياد العالمي للشطرنج في تشيناي ومساعدته منتخب الهند للفوز بالميدالية البرونزية، وحصدت الأستاذة الكبيرة تان زهونجي من الصين جائزة أحسن لاعبة بعد فوزها ببطولة العالم للشطرنج السريع، وفاز أحمد البلوشي رئيس الاتحاد العماني للشطرنج بجائزة أفضل منظم مسابقات في القارة.

وفاز الاتحاد الهندي للشطرنج بجائزة أنشط اتحاد، بينما فاز منتخب أوزبكستان بجائزة أفضل منتخب آسيوي بعد فوزه بالأولمبياد العالمي للشطرنج، وفاز اتحاد إندونيسيا للشطرنج بجائزة حدث العام، بعد التنظيم الناجح لبطولات آسيا للناشئين، وحصد اتحاد باكستان جائزة أفضل اتحاد وطني شهد تطويراً خلال العام.

وتم تقديم جوائز الجدارة التقديرية لمن قدموا خدمات كبيرة للعبة وانتهى عملهم، وفي مقدمتهم الإماراتي إبراهيم البناي الرئيس السابق للاتحاد العربي للشطرنج واتحاد الإمارات ونادي دبي للشطرنج والثقافة، والوزير إيكا لال الرئيس السابق لاتحاد نيبال للشطرنج، وبول سبيلر من نيوزيلندا، الرئيس السابق للمنطقة الآسيوية السادسة 3.6، والفيتنامي تانج دات الرئيس السابق للمنطقة الآسيوية الثالثة 3.3.