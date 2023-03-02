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الرياضي

1380 رياضياً في النسخة 13 لـ «ترايثلون ياس»

1380 رياضياً في النسخة 13 لـ «ترايثلون ياس»
2 مارس 2023 21:00

 

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك أكثر من 1380 رياضياً في النسخة 13 من «ترايثلون ياس»، التي أقيمت في أرجاء موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، ضمن 12 فئة، من ضمنهم عدد واسع من المبتدئين الذين خاضوا لأول مرة مثل هذا النوع من السباقات، جنباً إلى جنب مع نخبة من رياضيي الترياثلون، حيث أكملوا مراحل هذا التحدي الممتع، المكونة من السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري.
وشهد ترايثلون ياس في مسيرته الممتدة على مدى 13 نسخة مشاركة أكثر من 13400 شخص بشكل إجمالي، ويتابع الحدث المجتمعي اجتذاب المزيد من هواة الرياضة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية للمشاركة في سباق الترياثلون الوحيد في المنطقة، الذي تتواصل فعالياته من الصباح وحتى مغيب الشمس.
وحققت فئة ترايثلون الصغار نجاحاً كبيراً بمشاركة ما يزيد على 150 رياضياً صغيراً، بزيادة تبلغ نسبتها 32% على السنوات الماضية، بما يؤكد التطور والانتشار الذي باتت تتمتع به رياضة الترايثلون لدى الناشئين.
وفي هذا السياق، علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «رسخ ترايثلون ياس مكانته على ساحة الفعاليات الرياضية المجتمعية المحلية، وبات وجهة لهواة ممارسة الرياضة من مختلف القدرات، نهنئ جميع المشاركين على نجاحهم في هذا التحدي الفريد، وتسرنا رؤية المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات وهم يختبرون قدراتهم ولياقتهم البدنية، يجمعهم الشغف المشترك برياضة الترايثلون، وبالطبع رؤية عائلاتهم وأصدقائهم يهتفون لهم ويشجعوهم».
وأضاف: «نتوجه بكل الشكر والتقدير لشركائنا في الإسعاف الوطني على دعمهم المستمر والتزامهم المتواصل بتقديم الدعم لتحقيق أهدافنا في توفير المزيد من الفرص لجميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة والاستمتاع بأسلوب حياة صحي». 

أبوظبي
حلبة ياس
جائزة طيران الاتحاد
الفورمولا-1
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