288 جواداً في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

الشارقة (الاتحاد)



تنطلق، ظهر الجمعة، فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الرابع والعشرين للجواد العربي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 288 جواداً من أنقى السلالات العربية تمثل 9 دول.

وينظم المهرجان الذي يقام على مدى 3 أيام، نادي الشارقة للفروسية والسباق برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان، ومجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويعد المهرجان الأول من نوعه المعتمد من منظمة الإيكاهو بتصنيف «أ»، وتبدأ فعاليات اليوم الأول في الثانية والنصف ظهراً على أرض الصالة المغطاة بالنادي، بالشوط الأول وخصص للمهرات عمر سنة واحدة، مقسم إلى فئتين (أ، ب)، ويليه الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين، مقسم أيضاً إلى فئتين (أ، ب)، ثم الشوط الثالث للمهرات عمر ثلاث سنوات، ثم الرابع الذي خصص للأفراس عمر 4 حتى 6 سنوات، والخامس لأفراس بعمر 7 - 9 سنوات، والشوط السادس آخر منافسات اليوم الأول وخصص للأفراس عمر 10 سنوات فأكبر.

وقال سلطان خليفة اليحيائي، عضو مجلس الشارقة الرياضي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود لرياضة الفروسية بشكل عام وللجواد العربي بشكل خاص، حيث يعد مهرجان الشارقة الدولي الرابع والعشرين ثمرة من ثمرات هذا الدعم».

وأضاف: «مهرجان الشارقة أكمل عامه الرابع والعشرون ليكون الحدث الأقدم في المنطقة للجواد العربي، ويشهد المهرجان هذا العام منافسة كبيرة من الخيول المشاركة من تسع دول، حيث نجتمع هنا في شارقة الأصالة لنشهد حدثاً من أهم الأحداث خلال الموسم الحافل في نادي الشارقة للفروسية والسباق».